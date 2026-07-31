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Inchiesta escort, sentiti come testimoni anche Barella e Dimarco

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Nei giorni scorsi sono stati sentiti come testimoni i due calciatori dell’Inter Nicolò Barella e Federico
Dimarco nell’inchiesta della Procura di Milano (pm Rosaria Stagnaro e aggiunta Bruna Albertini) su un presunto giro di festini con escort organizzato dalla società di eventi ‘Ma.De’ di Cinisello Balsamo. Nell’inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano – che vede indagato per prostituzione minorile il difensore Alessandro Bastoni, accusato di aver avuto nell’estate 2020 un rapporto a pagamento con una ragazza di 17 anni -, nelle scorse settimane erano già stati sentiti altri giocatori. 

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