In Ucraina “graduali avanzate russe”, l’analisi degli 007 britannici

(Adnkronos) – "Nel corso della settimana scorsa, il fronte di terra ha continuato ad essere caratterizzato o da un fronte statico o da avanzate molto graduali e locali russe in settori chiave". Lo afferma l'intelligence militare britannica nel suo bollettino sulla guerra in Ucraina. "A nord, vicino a Kupiansk – si legge – il gruppo di forze occidentali russe continua a condurre operazioni offensive su larga scala ma inconcludenti. Nell'oblast settentrionale di Donetsk, l'Ucraina ha mantenuto una linea del fronte stabile di fronte d attacchi russi su piccola scala attorno a Bakhmut". "Nel Donetsk centrale, Avdiivka è sempre fortemente disputata, mentre le forze russe hanno consolidato i progressi vicino Marinka di fine dicembre 2023, che li hanno visti avanzare verso il limite occidentale della città dopo nove anni di combattimenti in quest'area", prosegue il bollettino, ricordando così che il conflitto nel Donbass è iniziato nel 2014, prima dell'invasione russa su larga scala del febbraio 2022. "Nell'Ucraina meridionale, le forze russe aerotrasportate hanno molto probabilmente ottenuto risultati minimi per la rimozione della testa di ponte ucraina sulla riva sinistra del fiume Dnipro attorno al villaggio di Krynky", conclude il bollettino. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

