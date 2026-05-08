In Cina la produzione di biciclette registra una crescita costante nel 2025

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore cinese delle biciclette ha registrato una crescita stabile della produzione nel 2025, con un volume produttivo totale pari a 110,8 milioni di unità, in aumento dell’11,3% su base annua, hanno mostrato oggi i dati del settore.

I dati sono stati pubblicati durante la 34esima edizione della Fiera internazionale cinese della bicicletta, in corso a Shanghai. In linea con le tendenze globali di sviluppo verde, intelligente e di fascia alta dell’industria della bicicletta, l’edizione di quest’anno presenta gli ultimi prodotti cinesi del settore e le sue nuove traiettorie di sviluppo.

Guo Wenyu, vice presidente e segretario generale della China Bicycle Association, ha affermato che nel 2025 l’industria cinese ha registrato ricavi operativi in aumento del 9% su base annua, accompagnati da un forte incremento degli utili.

Lo scorso anno il Paese ha esportato quasi 48,94 milioni di biciclette verso i mercati esteri, con un aumento del 2,4% su base annua e mantenendo uno slancio di crescita stabile.

Le esportazioni di componenti per biciclette hanno raggiunto i 3,63 miliardi di dollari, con un incremento del 10,6% rispetto all’anno precedente e una performance particolarmente positiva.

“L’ampliamento degli scenari applicativi ha aperto nuove prospettive per l’utilizzo di biciclette, mentre la diversificazione delle modalità d’uso ha stimolato la domanda nei diversi segmenti di mercato”, ha dichiarato Guo.

Nel 2025 in Cina si sono svolte complessivamente 101 gare ciclistiche, il 23% in più rispetto al 2024, con oltre un milione di partecipanti. Il numero di club ciclistici amatoriali nel Paese ha superato quota 80.000, sostenendo la rapida espansione del mercato delle attrezzature per il ciclismo.

Il numero medio giornaliero di corse con biciclette condivise a livello nazionale ha raggiunto quota 120 milioni, contribuendo a integrare il trasporto pubblico urbano e a rispondere meglio alle esigenze di mobilità urbana e di viaggi a breve distanza.

Nel 2025 la Cina ha introdotto una politica di trade-in per le biciclette elettriche e ha applicato i nuovi standard nazionali obbligatori di sicurezza per questi mezzi. Secondo le statistiche, lo scorso anno sono state vendute oltre 12,5 milioni di biciclette elettriche attraverso il programma, un dato nove volte superiore rispetto a quello del 2024.

“Nel sostenere la vitalità del mercato, gli standard hanno definito norme di sicurezza nazionali per l’intera industria della bicicletta, contribuendo a migliorare ulteriormente la qualità e l’efficienza del settore e a promuoverne uno sviluppo di alta qualità”, ha aggiunto Guo.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-