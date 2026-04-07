Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Imprese, Gola (Open Fiber): “Supportiamo digitalizzazione raccolta Ama”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Open Fiber mette la propria infrastruttura in fibra a disposizione del processo di digitalizzazione del servizio di raccolta rifiuti di Ama. Questa iniziativa si muove nella direzione di un maggiore utilizzo della rete per l’implementazione di nuovi servizi e funzionalità”. Lo ha detto Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber, uno dei principali operatori Ftth (Fiber to the home) in Italia, commentando il primo accordo di collaborazione siglato con Ama, operatore specializzato nella gestione integrata dei servizi ambientali. Un accordo stretto con l’intento di applicare al decoro e all’igiene urbana, la raccolta e l’aggregazione dati fondamentali per l’efficienza dei servizi, attraverso una rete di sensori IoT e telecamere intelligenti.  

Gola poi aggiunge: “Open Fiber mette la propria infrastruttura in fibra a disposizione del processo di digitalizzazione del servizio di raccolta rifiuti di Ama. Questa iniziativa si muove nella direzione di un maggiore utilizzo della rete per l’implementazione di nuovi servizi e funzionalità. In Open Fiber – continua – stiamo studiando tutte le possibili nuove applicazioni, mantenendo contatti con le società che operano sul territorio per individuare soluzioni che vadano oltre la semplice connettività”.  

E conclude: “L’infrastruttura in fibra è una risorsa finalizzata a ogni possibile utilizzo. Pur essendo un’azienda privata, contiamo su un azionista di riferimento a controllo pubblico e la collaborazione con un soggetto pubblico come Ama rappresenta esattamente la visione che intendiamo perseguire per lo sviluppo futuro di Open Fiber”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roma, chiusa fabbrica che produceva ogni anno 500 tonnellate di sacchetti illegali

23 Febbraio 2021

Roma, sequestrati all’Alessandrino oltre 2,5 milioni di maschere e accessori non sicuri per carnevale

11 Febbraio 2023

Maxi sequestro di droga a Catania, intercettati 90 chili di cocaina

28 Febbraio 2026

Blinken “L’Iran potrebbe attaccare Israele entro le prossime 24-48 ore”

5 Agosto 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno