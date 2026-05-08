Imprese, a Palazzo Mezzanotte il ‘Metodo Merenda Business Award’

(Adnkronos) – Un appuntamento dedicato alla crescita strategica e all’accesso al capitale di sviluppo, in cui imprenditori e manager di piccole e medie imprese possono incontrare figure di spicco del panorama finanziario e industriale, tra cui Cristina Scocchia (ceo Illy), Diego Selva (Banca Mediolanum) e Gianluca Tacchella (Carrera Jeans). E’ il ‘Metodo Merenda Business Award’, ospitato oggi a Palazzo Mezzanotte, sede storica della Borsa Italiana.

L’evento nazionale è dedicato alla valorizzazione, alla formazione e alla crescita strategica delle piccole e medie imprese italiane. Un appuntamento istituzionale che – spiegano gli organizzatori in una nota – “si propone di costruire un ponte diretto tra l’imprenditoria italiana di eccellenza e gli interlocutori (finanziari, industriali e strategici) che determinano il salto di scala delle aziende”.

Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: avvicinare le Pmi italiane al modo di pensare delle grandi aziende e ai capitali che ne sostengono la crescita, offrendo un contesto di confronto diretto con chi ha già compiuto il salto dimensionale e con chi quotidianamente investe per accompagnare le imprese in questo percorso.

L’ospite d’onore della giornata sarà Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illy Caffè, figura che incarna l’eccellenza del Made in Italy a livello globale. Al suo fianco interverranno Diego Selva, responsabile della Direzione Investment Banking di Banca Mediolanum, e Gianluca Tacchella, amministratore delegato di Carrera Jeans, a rappresentare rispettivamente la prospettiva della finanza istituzionale e quella di un brand simbolo dell’industria italiana nel mondo.

L’impostazione del ‘Metodo Merenda Business Award’ – viene spiegato – si distingue dalla tradizionale offerta formativa rivolta agli imprenditori. La giornata è concepita come un tavolo in cui chi guida un’impresa italiana incontra direttamente chi investe, chi ha scalato la propria azienda e chi prende decisioni di posizionamento strategico, non in qualità di docente, ma di interlocutore alla pari. La cornice scelta, Palazzo Mezzanotte, non è una semplice location ma un messaggio: posizionare il dialogo tra Pmi e investitori nel cuore istituzionale della finanza italiana significa elevare la natura stessa della conversazione e la qualità dei rapporti che ne possono scaturire.

“Il Metodo Merenda Business Award nasce da una constatazione semplice. In Italia, le grandi banche e i fondi di investimento parlano con le grandi aziende. Le Pmi parlano con il commercialista. In mezzo, non c’è quasi nulla. Eppure è proprio in quel mezzo che vive il vero tessuto produttivo italiano: aziende solide, in utile, costruite negli anni con fatica e disciplina, che meriterebbero capitale per fare il salto e non lo trovano perché nessuno le porta nelle stanze giuste. Il nostro lavoro, da quindici anni, è esattamente questo: trasformare imprenditori in operatori capaci di sedersi a quei tavoli da pari”, dichiara Frank Merenda, fondatore di Metodo Merenda.

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