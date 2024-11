Il Trio dopo anni la verità dietro lo scioglimento del gruppo, parla Lopez: “Fu colpa mia”

Dopo anni la verità sullo scioglimento dell’amatissimo Trio formato da Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Anna Marchesini.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi, due pilastri della comicità italiana, saranno i prossimi ospiti di Ciao Maschio, il programma in onda sabato 19 ottobre in seconda serata su Rai1.

Un’occasione unica per ripercorrere la storia e gli aneddoti legati al celebre gruppo comico Il Trio, che li ha visti protagonisti insieme ad Anna Marchesini tra gli anni Ottanta e Novanta.

Perché Il Trio si sciolse: la spiegazione di Massimo Lopez

Durante l’intervista a Ciao Maschio, Massimo Lopez ha condiviso per la prima volta i dettagli dello scioglimento de Il Trio, svelando che non ci fu una ragione precisa ma piuttosto una serie di circostanze. L’attore ha raccontato di aver avvertito la necessità di prendersi una pausa dalla routine creativa che sentiva stesse diventando troppo ripetitiva: “Ho provocato io, ad un certo punto, una sorta di interruzione, perché cominciavo a soffrire un po’ la ripetitività”. La sua proposta era quella di fermarsi per tre o quattro anni, come in una “pausa di riflessione” tra partner.

Tuttavia, questa pausa si trasformò nell’epilogo del trio: le vite professionali dei suoi membri presero strade diverse e non fu mai possibile organizzare un vero ritorno insieme. In particolare, le condizioni di salute di Anna Marchesini contribuirono a rendere impossibile la reunion tanto sperata.

Anche Tullio Solenghi ha espresso il suo punto di vista durante lo stesso programma. Con grande sincerità ed emozione ha parlato della nostalgia per quegli anni d’oro: “Avere per dodici anni il nostro tipo di alchimia credo sia una cosa abbastanza singolare”. Le parole dell’attore trasmettono chiaramente quanto profondo fosse il legame tra i membri de Il Trio e quanto significative siano state quelle esperienze sulla scena comica italiana.

Solenghi ricorda con affetto quel periodo come uno dei più felici ed entusiasmanti della sua carriera, sottolineando quanto sia difficile non rimpiangere quegli anni straordinari in cui erano tutti giovani e pieni d’energia.

La partecipazione a Ciao Maschio da parte dei due attori non è solo l’occasione per fare chiarezza su uno degli episodi più curiosi della televisione italiana ma rappresenta anche un momento importante per ricordare l’eredità lasciata dal Trio alla cultura popolare nazionale. Nonostante lo scioglimento del gruppo e le inevitabili evoluzioni delle carriere individuali dei suoi componenti, quello che resta immutato è l’affetto del pubblico verso questi artisti eccezionali.

Le risate che hanno regalato agli italiani sono incise nella memoria collettiva come simbolo indimenticabile degli anni Ottanta e Novanta. Anche senza nuove esibizioni insieme, Massimo Lopez, Tullio Solenghi ed Anna Marchesini (scomparsa nel 2016) continueranno a vivere nei cuori degli appassionati grazie alle loro indimenticabili performance televisive e teatrali.