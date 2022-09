Il Torino domani sarà ospite al Maradona: ecco la probabile formazione granata

Nel pomeriggio di domani, alle 15:00, il Torino di Ivan Juric sarà ospite del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona.

In conferenza stampa il tecnico granata ha confermato il completo rientro in gruppo di Mirančuk, che potrebbe anche essere schierato dal primo minuto, mentre non verranno convocati Vojvoda, Ricci e Pellegri, alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni.

Alla luce di quanto dichiarato, ecco quale potrebbe essere la formazione granata, schierata dal primo minuto contro i partenopei: in porta non ci dovrebbero essere dubbi, con Vanja tra i pali. In difesa Djidji e il capitano Rodrìguez dovrebbero affiancare Schuurs, in ballottaggio con Buongiorno per l’unico posto al centro della retroguardia.

Vista l’assenza di Vojvoda, Ola Aina si candida per una maglia dal primo minuto a sinistra, mentre dalla parte opposta Lazaro è in competizione con Singo. In mezzo al campo Lukic, Ilkhan e Linetty competono per due posti, così come Radonjic, Mirančuk, Vlasic, Seck e Karamoh lottano per due posti dietro all’unica punta Sanabria.

Ecco quindi la probabile formazione del Torino:

Torino FC (3-4-2-1): Vanja; Djidji, Schuurs, Rodrìguez ©; Aina, Lukic, Linetty, Lazaro; Mirančuk, Vlasic; Sanabria. All. Ivan Juric

A disposizione: Berisha, Gemello, Zima, Bayeye, Adopo, Buongiorno, Singo, Ilkhan, Karamoh, Seck, Radonjic

