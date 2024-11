Angelo Madonia: età, studi, dove vive, Ballando, figlie, compagna, ex, tutto sul ballerino di Ballando

Curiosità sulla vita privata e la carriera del maestro di danza e coreografo Angelo Madonia, tra i protagonisti di Ballando con le Stelle.

Angelo Madonia, il rinomato maestro di danza, continua a incantare il pubblico di Ballando con le Stelle, mostrando ancora una volta il suo talento ineguagliabile nella stagione 2024 del celebre talent show.

Nato a Palermo il 27 luglio 1984, Madonia ha raggiunto i 40 anni di età, portando con sé una vita dedicata alla danza e un’esperienza che pochi possono vantare nel mondo dello spettacolo.

Angelo Madonia, vita privata e carriera

La passione per la danza scaturisce in Angelo Madonia all’età di soli 11 anni. La sua dedizione e il suo impegno lo hanno portato ad esibirsi sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, dal Teatro Massimo di Palermo fino ai teatri della Russia, dell’Inghilterra e della Cina. Questo viaggio attraverso la danza non solo ha arricchito la sua esperienza professionale ma ha anche permesso a Madonia di diventare un punto di riferimento nel panorama della danza internazionale.

Nonostante la fama e gli impegni professionali, Angelo Madonia non trascura mai la sua vita privata. Padre affettuoso di due figlie, Alessandra e Matilde, mantiene un legame stretto con loro nonostante gli impegni lavorativi. La sua vita sentimentale ha suscitato curiosità tra i fan, dopo una relazione con Ema Stokholma è oggi felicemente fidanzato con Sonia Bruganelli. Questo aspetto della sua vita rimane tuttavia discreto rispetto alla sua carriera pubblica.

Per chi desidera conoscere più da vicino questo straordinario artista al di fuori dei riflettori televisivi o teatrali, Angelo è molto attivo sui social media. Il suo profilo Instagram (@angelomadonia) conta oltre 20 mila follower ed è uno spazio dove condivide momenti significativi sia della sua carriera che della vita privata insieme alle sue figlie.

Il percorso professionale di Angelo Madonia è ricco di tappe importanti; dalla partecipazione alla terza edizione di Ballando con le Stelle nel 2006 dove si classificò secondo insieme a Pamela Camassa, fino al ruolo attuale come maestro nel cast del programma nell’edizione del 2024. Tra questi due estremi temporali ci sono stati anni dedicati all’insegnamento come direttore tecnico in varie scuole di danza e ritorni trionfali nello show che lo ha reso famoso al grande pubblico.

Madonia rappresenta senza dubbio uno degli artisti più poliedrici e apprezzati del panorama televisivo italiano legato alla danza. La sua capacità interpretativa unita ad una tecnica impeccabile lo rendono un vero maestro sia sul palco che nella vita reale.