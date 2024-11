Grande Fratello, la nuova inaspettata decisione di Mediaset: “C’è da cambiare”

La nuova decisione di casa Mediaset ha spiazzato il grande pubblico, cambia ancora una volta la programmazione del Grande Fratello.

Dai piani alti di Mediaset è appena arrivata una decisione che ha colto tutti di sorpresa riguardo il futuro del Grande Fratello, lo storico reality show che sembra attraversare un periodo di notevole difficoltà.

Nonostante gli sforzi degli organizzatori, gli ascolti del programma restano insoddisfacenti, con la seconda puntata settimanale introdotta di recente che non ha sortito gli effetti sperati. In particolare, la competizione diretta con Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci su Rai 1 ha visto quest’ultimo trionfare sugli indici di ascolto, registrando uno share del 27% e oltre 3.446.000 spettatori contro il 14,7% e i 1.803.000 spettatori del Grande Fratello.

Mediaset, cambia ancora il Grande Fratello

La situazione attuale ha portato a speculazioni sui giornali riguardo una possibile chiusura anticipata del programma. Le voci parlano chiaro: le luci della casa più spiata d’Italia potrebbero spegnersi prima della fine dell’anno corrente. Sebbene queste informazioni non abbiano ancora ricevuto conferme ufficiali da parte dei vertici Mediaset, l’inquietudine tra i fan e i partecipanti al reality è palpabile.

In questo contesto turbolento si inserisce un’altra novità significativa per il Grande Fratello: un cambio nella programmazione delle puntate. La decisione presa da Mediaset prevede la conferma della messa in onda in prima serata del sabato ma introduce uno spostamento dal martedì al lunedì a partire dal 2 dicembre prossimo.

Questa scelta sembra essere una risposta diretta al flop registrato da un altro reality dell’emittente: La Talpa, condotto da Diletta Leotta, che vedrà le sue ultime tre puntate condensate in un’unica serata finale prevista per il 25 novembre. Di conseguenza, già dalla settimana successiva alla conclusione de La Talpa, sarà il Grande Fratello a prendere il suo posto nel palinsesto.

Per i fedeli seguiti del reality show ciò significa dover aggiornare l’agenda degli appuntamenti televisivi: dopo aver seguito le vicende dei concorrenti martedì 26 novembre e sabato 30 novembre come previsto dal calendario originale, sarà necessario sintonizzarsi su Canale 5 lunedì 2 dicembree successivamente ogni lunedì e sabato fino alla fine della stagione corrente.

Queste mosse rappresentano chiaramente tentativi strategici da parte di Mediaset di rilanciare l’interesse verso uno dei suoi format più longevi ed emblematici nel panorama televisivo italiano. Resta ora da vedere se tali cambiamenti saranno sufficienti a invertire la tendenza negativa degli ascolti o se saranno necessarie ulteriori innovazioni per mantenere vivo l’interesse intorno al Grande Fratello.