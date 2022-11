Il Torino contro la Sampdoria cerca l’immediato rilancio

In seguito alla sconfitta subita in rimonta contro il Bologna nella giornata di domenica, il Torino di Ivan Juric è chiamato a un immediato riscatto domani sera, alle 20.45 tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino.

In conferenza stampa il tecnico croato ha escluso lesioni gravi per Pellegri, infortunatosi dopo quattro secondi dal fischio d’inizio nella trasferta emiliana: per la convocazione dell’attaccante classe 2001 risulterà decisivo l’allenamento occorso in mattinata. Per quanto riguarda l’altra punta in rosa, Antonio Sanabria, Juric e ha annunciato che molto probabilmente subentrerà a gara in corso.

La formazione che scenderà in campo contro i blucerchiati potrebbe quindi comporsi di Vanja tra i pali, con Buongiorno, Schuurs e Djidji in difesa. A centrocampo Lazaro e Singo dovrebbero completare il reparto insieme a Ricci e Linetty, mentre davanti all’unica punta Miranchuk, Vlasic, Radonjic e Seck si giocano due posti.

Ecco quindi la probabile formazione granata:

Torino FC (3-4-2-1): Vanja; Djidji, Schuurs, Buongiorno ©; Lazaro, Ricci, Linetty, Singo; Vlasic, Miranchuk; Pellegri (Karamoh). All. Ivan Juric

A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Rodriguez, Lukic, Ilkhan, Zima, Vojvoda, Adopo, Seck, Radonjic, Sanabria

