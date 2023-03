Il tennista Filippo Volandri scende in campo per gli oculisti AIMO

controllate i vostri occhi. È importante per il vostro futuro e anche per l'attività sportiva!". È il messaggio che Filippo Volandri, capitano azzurro in Coppa Davis, rivolge ai più giovani per sensibilizzarli sull'importanza di sottoporsi a visite oculistiche periodiche. L'occasione è la Giornata mondiale delle Malattie Rare (che ricorre oggi) e il campione livornese, vincitore di più di 50 trofei nella sua carriera, questa volta scende in campo prestando il suo volto in un video realizzato per gli oculisti di AIMO (Associazione Italiana dei Medici Oculisti) durante la campagna nazionale di sensibilizzazione sulla diagnosi precoce del cheratocono, la malattia rara oculare che colpisce tanti giovani ragazzi in tutto il mondo e che può essere bloccata intervenendo precocemente.

L’Associazione:

L’AIMO, nata a Roma nel 2010, è un’associazione che riunisce circa 1.500 iscritti tra oculisti e medici specializzandi in oculistica che esercitano la professione in Italia a qualunque categoria appartengano: universitari, ospedalieri, convenzionati, specialisti ambulatoriali e libero professionisti. Tutte le categorie sono rappresentate nel Consiglio Direttivo. L’A.I.M.O. è iscritta nel Registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

L’Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge soprattutto di tutelare la figura morale e professionale del medico oculista in un’ottica di trasparenza, coinvolgimento dei soci e contenimento dei costi. In particolare, l’AIMO si prefigge di promuovere l’aggiornamento scientifico-professionale, di favorire il collegamento di tutti i medici oculisti ovunque esercitino la professione, di promuovere e affiancare ogni iniziativa per il miglioramento delle condizioni di carriera, giuridiche e culturali dei medici oculisti, in collegamento tra regioni e regioni con ambulatori associati. In qualunque modo si pensa di raggiungere anche telematicamente, l’esito di un paziente da una clinica all’altra.