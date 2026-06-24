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Cronaca

Il telescopio Euclid immortala il cuore della Via Lattea: 60 milioni di stelle in una sola immagine

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Tra il 23 e il 24 marzo 2025, in circa 26 ore, il telescopio spaziale Euclid dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha catturato una grande e dettagliatissima mappa del centro della nostra galassia. Lo strumento chiamato VIS è stato realizzato con il contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Pullulante di oltre 60 milioni di stelle, questa immagine del cuore della Via Lattea permetterà agli scienziati di confermare l’esistenza di pianeti extrasolari. 

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