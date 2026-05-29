Il razzo di Blue Origin esplode durante il test sulla piattaforma di lancio, Bezos: “Personale al sicuro”

(Adnkronos) – Il razzo New Glenn della Blue Origin di Jeff Bezos è esploso nella serata di giovedì durante un test sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida. Come ha spiegato la compagnia su X, “durante il test a caldo di oggi si è verificata un’anomalia. Tutto il personale è stato rintracciato. Forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni”.

Sull’esplosione è intervenuto anche Bezos: “Tutto il personale è stato rintracciato ed è al sicuro. È troppo presto per conoscerne la causa, ma stiamo già lavorando per individuarla. È stata una giornata molto difficile – ha scritto su X -, ma ricostruiremo tutto ciò che è necessario e torneremo a volare. Ne vale la pena”.

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