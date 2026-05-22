Il padre di GTA conferma: Grand Theft Auto VI a novembre senza rinvii

(Adnkronos) – La tabella di marcia per il debutto di Grand Theft Auto VI non subirà variazioni, rimanendo confermata per il prossimo 19 novembre su piattaforme PlayStation 5 e Xbox Series. A ribadirlo è stato Strauss Zelnick, amministratore delegato di Take-Two Interactive Software, la società madre di Rockstar Games, in occasione della presentazione dei risultati finanziari del quarto trimestre. L’amministratore delegato ha voluto sottolineare come la reiterazione della data rappresenti un segnale fortemente positivo per i mercati e per il pubblico, smentendo di fatto le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane su possibili ritardi nello sviluppo del gioco.

Durante il colloquio con gli analisti non sono state rilasciate informazioni dettagliate circa il prezzo di vendita del titolo. Zelnick ha chiarito che le comunicazioni relative alle strategie commerciali e tariffarie non rientrano storicamente nelle competenze delle conferenze finanziarie, escludendo categoricamente annunci di marketing in questo tipo di sede. La precisazione serve a frenare le speculazioni degli investitori e degli appassionati, che attendevano indicazioni precise sul costo finale del prodotto.

Anche le recenti voci riguardanti l’apertura imminente dei preordini, scaturite da una comunicazione promozionale interna della catena Best Buy, sono state ridimensionate dai vertici dell’azienda. La pianificazione ufficiale di Rockstar Games prevede l’avvio della campagna di marketing globale durante il periodo estivo, in linea con quanto già annunciato in precedenza. Non sono pertanto previste novità rilevanti nelle prossime settimane, in attesa che la macchina promozionale si attivi ufficialmente a ridosso della stagione calda.

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