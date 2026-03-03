Il Gruppo Ferrero rafforza la propria governance con nuovi ruoli di leadership

LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – A seguito della revisione della struttura aziendale condotta negli ultimi mesi e culminata nella delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione l’11 febbraio 2026, il Gruppo Ferrero annuncia una nuova governance pensata per consolidare la propria competitività nel settore dei prodotti dolciari confezionati, introducendo, a partire dal 1 settembre 2026, due nuovi ruoli di leadership con riporto diretto a Giovanni Ferrero, Presidente di Ferrero International S.A., holding del Gruppo.

Nel corso dell’ultimo decennio, il Gruppo Ferrero ha intrapreso un percorso di espansione e di crescita da azienda focalizzata sul confectionery a leader globale nel settore dei prodotti dolciari confezionati.

Un risultato che riflette lo spirito imprenditoriale del Gruppo e una gestione rigorosa, sostenuta da acquisizioni strategiche e da un costante impegno nel portare innovazione nei marchi iconici e nelle nuove categorie di prodotto.

Nel suo ruolo di Presidente di Ferrero International S.A., Giovanni Ferrero continuerà a guidare la crescita del Gruppo, concentrandosi sulla visione strategica, di lungo periodo, e sull’innovazione, mantenendo la continuità con la cultura e i valori che contraddistinguono l’azienda.

In linea con l’evoluzione del business, il Gruppo Ferrero annuncia due nuovi ruoli di leadership.

Alessandro Nervegna, attualmente Chief Strategy & Innovation Officer, assumerà il ruolo di CEO di Ferrero Core, con la responsabilità delle categorie core del Gruppo, tra cui Confectionery, Biscotti e Prodotti da Forno, e il segmento Better-For-You. Nel corso di una carriera quasi trentennale in Ferrero, il Dott. Nervegna ha ricoperto ruoli di leadership in diverse aree geografiche e ha avuto un ruolo chiave nella definizione della strategia di prodotto e nei processi di innovazione. La sua esperienza internazionale e la profonda conoscenza del business lo rendono la figura ideale per guidare Ferrero Core nella sua prossima fase di sviluppo.

Giovanni Ferrero ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare la nomina di Nervegna a CEO di Ferrero Core. La sua visione strategica, il forte orientamento al business e il rigore manageriale garantiranno al Gruppo Ferrero di proseguire nel proprio percorso di crescita, rafforzando ulteriormente la nostra posizione di leader nel settore dei dolci confezionati”.

Lapo Civiletti, attuale CEO del Gruppo, continuerà a ricoprire la carica di Vicepresidente di Ferrero International S.A., e assumerà il nuovo ruolo di Presidente di Ferrero Ice Cream e WK Kellogg Co. Entrato in Ferrero nel 2004, ha ricoperto incarichi di leadership con responsabilità crescenti. Nel 2017, è diventato il primo manager esterno alla famiglia a essere nominato CEO del Gruppo Ferrero.

Giovanni Ferrero ha dichiarato: “Civiletti ha avuto un ruolo decisivo nel percorso di crescita del Gruppo Ferrero. Sotto la sua guida, e grazie alla sua capacità di trasformare la visione in risultati concreti, l’obiettivo di raddoppiare le dimensioni del business in meno di dieci anni è diventato realtà. Ha costruito un team manageriale solido, capace di garantire risultati costanti e pronto a cogliere le opportunità future. Sono felice di continuare la nostra preziosa collaborazione”.

