Il Grande Fratello dei Mii: Tomodachi Life porta l’anarchia su Switch

(Adnkronos) – Dopo il successo planetario di Animal Crossing: New Horizons, le simulazioni sociali di Nintendo tornano a percorrere binari meno convenzionali con Tomodachi Life: Una vita da sogno. Presentato durante il Nintendo Direct di gennaio, il titolo si distacca dalla struttura aperta e talvolta dispersiva dei suoi predecessori per concentrarsi su una gestione cittadina più strutturata ma non per questo meno eccentrica. Al centro dell’esperienza risiede un’isola personalizzabile in grado di ospitare fino a settanta residenti, i cui avatar Mii sono chiamati a interagire, stringere legami e affrontare i piccoli conflitti della quotidianità in un contesto che premia l’ironia e l’assurdo.

Il fulcro dell’intrattenimento non risiede in una progressione guidata, quanto nell’osservazione delle dinamiche imprevedibili che si generano tra gli abitanti. Il giocatore interviene attraverso mini-giochi, consigli relazionali e la gestione estetica di abitazioni e abbigliamento, muovendosi in un flusso di micro-interazioni che garantiscono un ritmo costante. La mancanza di un filtro linguistico e la possibilità di assegnare temi di conversazione bizzarri permettono di assistere a scambi di battute surreali, dove l’apparente candore dei Mii si scontra con una scrittura cinica e spesso esilarante. L’assenza di filtri per i contenuti testuali, unita alla disabilitazione della funzione di screenshot integrata, conferma la volontà di lasciare campo libero all’inventiva più sfrenata: ai Mii possiamo far dire veramente di tutto, rendendo questo il gioco Nintendo meno edulcorato della storia.

Sul fronte tecnico, la produzione introduce strumenti di editing notevolmente potenziati rispetto al passato. La funzione di face paint e la varietà di acconciature permettono un livello di dettaglio inedito nella creazione degli avatar, mentre il nuovo laboratorio offre template accessibili per la realizzazione di oggetti, capi d’abbigliamento e arredamento. Nonostante la natura ibrida del titolo, l’interfaccia sfrutta correttamente il touchscreen di Nintendo Switch, pur non supportando le periferiche di puntamento esterne introdotte con l’hardware più recente. Esteticamente, il gioco mantiene quella voluta incongruenza tra modelli 3D puliti e fotografie piatte di oggetti reali, una scelta stilistica che contribuisce a definire l’identità eccentrica del franchise.

Un passo avanti significativo è rappresentato dalla gestione dell’identità e delle relazioni. Nintendo ha recepito le critiche mosse alle precedenti iterazioni introducendo l’opzione per il genere non binario e permettendo una totale libertà nelle preferenze romantiche. Questo approccio inclusivo, svincolato dal genere assegnato all’avatar, si estende anche all’uso dei pronomi e agli stili di abbigliamento nelle sequenze speciali. Sebbene la natura ripetitiva di alcuni dialoghi e una gestione dei conflitti talvolta troppo legata al calcolo casuale possano limitare la tenuta nel lunghissimo periodo, Tomodachi Life: Una vita da sogno riesce a trasformare la simulazione sociale in un laboratorio di creatività imprevedibile.

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