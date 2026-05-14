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Il film live-action di Zelda arriverà nelle sale in anticipo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Maggio 2026
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(Adnkronos) – La tabella di marcia per il debutto cinematografico di The Legend of Zelda ha subito una variazione rispetto ai piani inizialmente comunicati da Nintendo. Il colosso giapponese ha infatti deciso di muovere la data di uscita mondiale della pellicola live-action, precedentemente fissata per il 7 maggio 2027, anticipandola al 30 aprile dello stesso anno. Questo spostamento di una settimana segna un cambio di passo nella strategia distributiva di uno dei progetti multimediali più attesi della casa di Kyoto. 

L’annuncio è stato affidato a Shigeru Miyamoto, storico creatore del franchise, che attraverso una nota ufficiale ha ribadito l’impegno costante del team di sviluppo per garantire la consegna dell’opera nel minor tempo possibile. Con la nuova scadenza fissata a fine aprile, il countdown per l’esordio nelle sale entra nella sua fase conclusiva, mancando ormai meno di un anno al primo contatto del pubblico con l’universo di Hyrule in versione live-action.  

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