Il fatturato dell’industria tecnologica USA può crescere del 2,8% nel 2024

(Adnkronos) – In previsione del CES 2024, la Consumer Technology Association prevede che i ricavi al dettaglio per l'industria tecnologica dei consumatori negli Stati Uniti cresceranno del 2,8% nel 2024, raggiungendo i 512 miliardi di dollari (un aumento di 14 miliardi di dollari rispetto al 2023). "Nonostante l'inflazione nella maggior parte dei settori dell'economia statunitense, è degno di nota che prodotti tecnologici come TV, smartphone e hardware per videogiochi vengano acquistati a prezzi inferiori dai consumatori", ha dichiarato Richard Kowalski, Sr. Director of Business Intelligence presso la CTA. "

La tecnologia per natura è deflazionaria, poiché l'innovazione conduce le industrie a trovare modi più nuovi ed efficienti per competere. Guardando al 2024, mi aspetto che gli sviluppi nell'intelligenza artificiale accelerino la crescita per le aziende tecnologiche consumer ed enterprise, rendendole più efficienti e trovando più modi per soddisfare le esigenze dei consumatori." La Consumer Technology Association individua inoltre alcune tendenze da monitorare nel corso dell'anno appena iniziato. Il 2024 sarà spettatore del boom dell'hardware per il gaming. I rinnovi di prodotto in tablet, visori per la realtà aumentata e virtuale e gaming (rigenerazione della console di un grande marchio nel biennio 2024/2025) potenzieranno i ricavi del gaming nel 2024. Il gaming sarà inoltre amplificato da una crescita del 12% nei servizi in abbonamento (crescendo a 3,5 miliardi di dollari nel 2024). Si prevede che l'intelligenza artificiale generativa migliori l'esperienza di gioco aiutando anche gli sviluppatori a portare i giochi sul mercato più rapidamente.

Megabundle: i fornitori di contenuti aumenteranno la promozione dei "pacchetti di servizi" per attirare maggiore interesse dei consumatori. I Megabundle hanno il potenziale di offrire ai consumatori tariffe scontate sui loro servizi preferiti, semplificando anche il processo di pagamento.

Aumento dello Streaming: i consumatori spenderanno 14 miliardi di dollari (in aumento del 6% rispetto al 2023) per i servizi di streaming audio e 48 miliardi di dollari (in aumento del 4%) per lo streaming video nel 2024.

Servizi: i servizi continuano ad essere una parte essenziale dell'acquisto di prodotti, come si evince dai dati dell'ultimo anno. La CTA stima che il 25% di tutte le spese dei consumatori in tecnologia fosse rappresentato nel 2019 dall'acquisto di software e servizi di abbonamento. In soli 5 anni, al 2024, la CTA proietta che gli stessi servizi rappresenteranno quasi un terzo di tutte le spese dei consumatori.

Il futuro dell'IA: Oltre 230 milioni di smartphone e PC spediti negli Stati Uniti quest'anno sfrutteranno i poteri dell'IA generativa attraverso app mobili, browser e software sui dispositivi. L'IA viene impiegata in sistemi di sicurezza per la mobilità, app per il fitness tracking su smartwatch e miglioramenti della qualità dell'immagine sui televisori. "Mi emoziona l'ampiezza dell'innovazione che sto vedendo dalle aziende grandi e piccole in vista del CES 2024", ha dichiarato Gary Shapiro, presidente e CEO della CTA. "Abbracciando politiche regolatorie pro-innovazione, incoraggiando gli investimenti, riformando l'immigrazione per abbracciare il talento globale e potenziando le partnership commerciali che rafforzano l'innovazione, possiamo guidare l'innovazione a beneficio di tutti." —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

