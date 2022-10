Il colonnello di Formia Elio Manes nuovo comandante dell’Accademia di Modena

La scorsa settimana, alla presenza del comandante, Generale di Divisione Davide Scalabrin, ha avuto luogo la cerimonia di cambio del comandante del reggimento allievi nella cornice del palazzo ducale di Modena, sede dell’Accademia Militare. L’accademia è l’unico Istituto di formazione di base per gli Ufficiali in servizio permanente dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri. Il nuovo comandante che subentra al parigrado colonnello Pasquale Spanò, è il Colonello Elio Manes di Formia. Il Sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha così commentato la notizia: “Esprimo al Colonello Manes gli auguri di tutta la città, oltre che i miei personali, per questo importante traguardo che, siamo sicuri, sarà solo una tappa intermedia di una più lunga carriera. Un orgoglio per la città ed anche un esempio da seguire per caparbietà e determinazione”.

Al Colonnello Manes è stato affidato il delicatissimo compito di formare le prossime generazioni di ufficiali italiani che domani costituiranno la struttura portante dell’Esercito italiano come dell’Arma dei Carabinieri.

Cresciuto a Formia , Elio Manes è il figlio del compianto Dott. Lino Manes, primario del reparto di Oculistica dell’ospedale Dono Svizzero. Sposato con Annalisa, insegnante, e padre di tre bellissime figlie ha seguito sino ad ora una carriera impeccabile al servizio della Nazione che lo ha portato già in diverse occasioni a distinguersi sul campo. Recenti sono i successi per l’impegno, con l’ottavo reggimento Bersaglieri, nella Terra dei Fuochi. Lo stesso fu Capo Rappresentanza italiana in un comando di vertice dell’esercito statunitense e responsabile per lo smistamento sul territorio nazionale dei primi vaccini che arrivarono in piena pandemia.

Il comando del Reggimento dell’Accademia permetterà al Colonello Manes di trasmettere ai giovani cadetti lo spirito di sacrificio e di servizio alla base del lavoro che andranno a svolgere.

Nel suo intervento, il generale Scalabrin, ha sottolineato come la ” cerimonia acquisisce un’importanza straordinaria in quanto svolta a premessa del passaggio di consegne al comando del reggimento allievi che rappresenterà, sia per gli allievi più meritevoli sia per tutti gli altri che da qui a un anno vestiranno i gradi da ufficiale, la “cartina tornasole” dell’impegno ad assumersi, con altissimo senso del dovere, sempre maggiori responsabilità”.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...