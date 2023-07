Il Club Terraviva ha ricevuto il riconoscimento di Eccellenza alla Camera dei deputati

Club Terraviva premiato come Eccellenza

È quanto è accaduto alle eccellenze del Club Terraviva, fondato dal musicista Luigi Libra con lo scopo di promuovere la bellezza, la creatività e la bontà di un territorio troppo spesso additato solo come terra di roghi e camorra.

In occasione della presentazione dell’intergruppo parlamentare Sud Arie Fragili e Isole Minori, nato con lo scopo di avanzare proposte di legge per lo sviluppo del Sud, a vallo della conferenza stampa sono state presentate le eccellenze di Terraviva, che per l’occasione hanno ricevuto un riconoscimento e hanno offerto una degustazione dei prodotti tipici della Campania.

L’iniziativa è nata in seno all’onorevole Alessandro Caramiello, capogruppo per la sua forza politica in Commissione Agricoltura alla Camera dei deputati.

<< Ho conosciuto Luigi Libra qualche anno fa – racconta Caramiello – grazie al collega parlamentare Gaetano Amato, durante la campagna promozionale del docufilm Terraviva. E da allora ho deciso di approfondire il suo racconto, andando personalmente a fare sopralluoghi nelle realtà di cui Luigi si fa promotore con tanto accanimento e passione. Apprezzo molto il lavoro di Luigi e di chi come lui opera sul territorio. Le eccellenze su cui punta i riflettori sono un vero motivo di vanto per la nostra regione. Abbiamo bisogno di aprire aziende al Sud, di esportare i nostri prodotti, soprattutto quelli delle piccole realtà locali che operano ancora secondo metodi artigianali, di raffinata qualità, creando così un indotto senza precedenti>>.

Hanno ricevuto il riconoscimento di Eccellenza: F.lli Setaro (pasta); Azienda agricola Donna Elene (olio e sott’olio); La Regina dei Mazzoni (mozzarella); Sabatino Cillo (macelleria grill and barbecue); Alberto Romano (olio e taralli all’olio), La Guardiense (vini del Sannio); Antonio Rescigno (pane e derivati); Casearia Lanza (fior di latte e caciocavallo); Giovanni Procaccini (Frantoio Laureto Olio); Mariano Sabatino (vino di Gragnano), Pasticceria Del Giudice (dolci); Torrefazione Amoy (caffè); Gianfranco Iervolino maestro pizzaiolo; Mario Gallucci fabbrica di cioccolato; Los Napolitano eccellenza italiana all’estero; le strutture ricettive & club restaurant Hotel Darsena, Dejavù Club Restaurant, Magie Del Sannio Casa vacanza Rulal chic, e Luigi Libra in qualità di ideatore e fondatore del Club Terraviva.

<<È stata un’esperienza fantastica quella appena trascorsa a Roma – spiega Luigi Libra – con una degustazione completa di tutti i prodotti tipici campani. La nostra regione è popolata da grandi uomini che fanno grandi imprese e hanno bisogno di emergere, anche attraverso il viatico della musica e della cultura in genere. Sono anni che mi adopero per la causa portando avanti il Club Terraviva con grande dedizione e sacrificio; avere questa onorificenza dalla Camera dei deputati è stato per me – e per tutti noi del club- motivo grande orgoglio>>.