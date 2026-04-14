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Cronaca

Il caro carburanti spinge la vendita dell’elettrico

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Il caro carburanti torna a incidere concretamente sulle scelte degli automobilisti italiani. Dopo settimane di rincari legati alle tensioni geopolitiche internazionali, cresce in modo significativo l’interesse verso le auto elettriche, mentre rallenta il diesel. 

Secondo l’analisi del Centro Studi di AutoScout24, a marzo le richieste di auto elettriche usate sulla piattaforma sono aumentate del 41% rispetto al mese precedente, a fronte di un calo del 3% per le vetture diesel. 

 

L’analisi evidenzia inoltre un cambiamento più strutturale nelle prospettive degli automobilisti. Il 60% ritiene che il costo dei carburanti continuerà a crescere nei prossimi dieci anni, influenzando in modo significativo le scelte future . In questo scenario, il 29% degli utenti si dichiara pronto a passare a un’auto ibrida, mentre il 26% prenderebbe in considerazione l’elettrico.
 

Tra i fattori che guidano la scelta verso l’elettrico emergono in particolare gli incentivi economici (40%), il prezzo d’acquisto (37%) e i progressi tecnologici insieme ai minori costi di gestione (36%). 

“A marzo abbiamo registrato un forte interesse verso le auto elettriche: nessun’altra alimentazione ha mostrato una crescita altrettanto significativa”, spiega Sergio Lanfranchi del Centro Studi AutoScout24, sottolineando come la leva economica stia giocando un ruolo sempre più centrale nelle decisioni degli utenti 

 

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