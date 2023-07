Ieva-Di Pillo-Paoletti (M5S): Municipio X, atto maggioranza conferma “sedotti e abbandonati”

“Europa Verde porta in aula Di Somma un documento, sostenuto dalla maggioranza, con cui il municipio deve aderire al trattato di non proliferazione dei combustibili fossili e ad una effettiva transazione ecologica impegnando Falconi a parlare direttamente con il Governo italiano di centrodestra non considerando nel dispositivo in alcun modo il Sindaco di Roma PD.

Questo atto dimostra come la stessa maggioranza municipale sia consapevole che il Sindaco da un anno e mezzo su questo territorio è stato un fantasma. Citando il mantra Falconi “sedotti e abbandonati”, Gualtieri non solo non ha sedotto il nostro territorio, ma lo ha proprio abbandonato.

Se pur favorevoli nei principi del documento, non abbiamo partecipato al voto perché non potevamo sostenere l’incoerenza di questa amministrazione che da un lato vuole l’inceneritore e dall’altro parla di sostenibilità e tutela ambientale.

Approvare un atto del genere rivolto al governo quando la giunta Falconi non dà seguito nemmeno agli atti votati in consiglio è imbarazzante.”

Lo dichiarano in una nota i consiglieri del Municipio Roma X Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti.