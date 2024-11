Ida Platano, chi è il fidanzato per cui ha lasciato Uomini e donne: il messaggio ai fan – Video

Chi è il fidanzato di Ida Platano per cui non è tornata a Uomini e donne: il messaggio dell’ex tronista per i fan.

Ida Platano, dopo aver lasciato Uomini e donne, pubblica sempre meno contenuti sui social riguardanti la propria vita privata. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi, ha scelto di dedicarsi totalmente al lavoro e al figlio senza chiudere, tuttavia, le porte del suo cuore. Dopo tante delusioni e dopo aver provato a ritrovare l’amore in tv, senza riuscirci, Ida ha trovato la persona che gli fa battere il cuore nella vita di tutti i giorni.

Dopo aver annunciato l’importante novità, Ida latita sui social e, di fronte ai tanti messaggi dei fan che le chiedono di essere più presente, ha risposto con un video pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram con cui ha spiegato perché è più assente sui social rispetto al passato.

Ida Platano lontana dai social: ecco chi ha conquistato il cuore dell’ex Uomini e Donne

Dopo essere tornata a Uomini e Donne all’inizio della stagione attualmente in onda, Ida Platano, nonostante la proposta di Maria De Filippi, ha deciso di non tornare in trasmissione per trovare l’amore. L’ex tronista, tuttavia, non ha chiuso le porte del proprio cuore perchè, settimane fa, ha annunciato di essere nuovamente felice accanto ad una persona, ma chi è il nuovo fidanzato dell’ex tronista? A svelarlo è Lorenzo Pugnaloni, esperto del mondo di Uomini e Donne.

“E’ una persona lontana dal mondo della televisione, non vi dirò mai chi è se la persona in questione non vuole. Non vado ad infangare la privacy di una persona per due like messi in croce come fa tanta, altra gente”, scrive Lorenzo Pugnaloni rispondendo ad una domanda su Instagram.

I fan, tuttavia, sperano di vedere di più ida sui social come accadeva fino a poco tempo fa. Di fronte alla preoccupazione dei followers, così, l’ex tronista è intervenuta con un video per rassicurare tutti.

“Belli miei, ciao a tutti. Sto facendo un giretto. Volevo dirvi che sto bene, che va tutto bene. E’ un po’ che non mi faccio sentire, è vero, però, sono qui e va tutto bene. Una buona serata e un bacione a tutti”, dice la Platano.