IA, a Monza intelligenza artificiale ‘in pista’ con gli odontoiatri contro tumori cavo orale

(Adnkronos) – E’ nel segno dell’intelligenza artificiale la quarta edizione dell’iniziativa con cui – in occasione del Gran Premio di Monza di Formula 1 – l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Monza e Brianza scende ‘in pista’ contro i tumori del cavo orale. Gli odontoiatri volontari saranno infatti supportati dall’Ai nelle visite e nelle diagnosi differenziali di eventuali lesioni intercettate. Le visite di screening, disponibili dal pomeriggio di giovedì 3 settembre fino a domenica 6 settembre, saranno offerte al pubblico vasto e internazionale dell’evento sportivo. L’iniziativa offrirà la possibilità di un esame per individuare precocemente eventuali lesioni del cavo orale e per ricevere informazioni sui corretti stili di vita e sui comportamenti utili alla prevenzione delle principali patologie della bocca.

Come spiega Massimo Roncalli, presidente della Commissione Albo Odontoiatri (Cao) e vicepresidente OmceoMB, “l’importante novità di quest’anno è il supporto dell’intelligenza artificiale che affiancherà i medici odontoiatri nelle visite e nelle diagnosi differenziali di eventuali lesioni del cavo orale”. Qualora durante la visita vengano riscontrate lesioni sospette, al paziente sarà rilasciata una relazione clinica da presentare al proprio medico di medicina generale, che provvederà a prescrivere gli eventuali approfondimenti diagnostici mediante impegnativa, definendone la priorità secondo il quadro clinico. Il paziente potrà quindi valutare di essere seguito dalla Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza nella Struttura di Chirurgia maxillo-facciale, diretta da Davide Sozzi, o in una diversa struttura sanitaria dove effettuare gli accertamenti e il successivo eventuale percorso di cura.

Quest’anno l’iniziativa vedrà il coinvolgimento di un numero ancora maggiore di professionisti: saranno infatti circa 40 gli odontoiatri che si alterneranno nel corso delle quattro giornate. “Abbiamo scelto di ampliare il numero degli odontoiatri coinvolti per rispondere alla crescente partecipazione registrata negli ultimi anni: rispetto alle prime edizioni, il numero delle visite è infatti aumentato di circa il 20%”, evidenzia Roncalli. “Particolarmente significativo è anche il dato emerso lo scorso anno, in occasione della nostra prima presenza all’Autodromo: soltanto l’1% delle persone visitate ha presentato lesioni sospette, rispetto a una media storica di circa il 5% rilevata nelle precedenti edizioni dell’iniziativa. Un risultato che può essere ricondotto, da un lato, alle differenti caratteristiche del pubblico coinvolto e, dall’altro, alla crescente attenzione verso la prevenzione, favorita anche dall’attività di informazione e sensibilizzazione portata avanti in questi anni”.

“L’iniziativa di prevenzione riveste un particolare rilievo perché consente di offrire a un pubblico vasto, in un contesto altamente frequentato, la possibilità di sottoporsi a una diagnosi che riguarda una patologia silente, ma estremamente pericolosa”, sottolinea Carlo Maria Teruzzi, presidente dell’Ordine dei medici di Monza e Brianza e direttore scientifico della campagna di prevenzione. “Questo intervento, inoltre – prosegue – ha ricadute positive anche in termini di contenimento della spesa del Sistema Sanitario Nazionale, perché intercettare subito una lesione sospetta, oltre a salvare la vita di un individuo, riduce le successive onerose spese di cura”.

“Il tumore del cavo orale colpisce gli uomini con una frequenza circa tre volte superiore rispetto alle donne”, sottolinea Roncalli. “In Italia si registrano ogni anno oltre 3.000 nuovi casi e la malattia presenta ancora una mortalità elevata, soprattutto quando viene diagnosticata in fase avanzata. Se invece il tumore viene individuato e trattato nelle sue fasi iniziali, le possibilità di guarigione possono raggiungere percentuali comprese tra il 75% e il 100%, consentendo al tempo stesso di ricorrere a trattamenti meno invasivi e di ridurre significativamente l’impatto della malattia sulla vita del paziente”.

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