I sorteggi sorridono alle italiane in Europa

I sorteggi sorridono alle italiane in Europa perché si sono da poco conclusi a Njon gli accoppiamenti per gli ottavi di Champions e per gli spareggi di Europa League e Conference League.

In Champions League è andata abbastanza bene alle squadre italiane Inter, Milan e Napoli che sono state accoppiate rispettivamente al Porto, Tottenham e Eintracht di Francoforte.

Milan e Inter giocheranno la prima in casa mentre il Napoli andrà a Francoforte per un impegno che sulla carta appare ampiamente alla portata. Il Milan troverà il Tottenham di Conte a Milano mentre l’Inter se la dovrà vedere col Porto che è squadra storicamente molto ostica.

Sembrano invece delle vere e proprie finali di Champions League anticipate quelle che vedranno di fronte Psg-Bayern Monaco, Liverpool-Real Madrid ma anche Borussia Dortmund-Chelsea si prospetta come una gara estremamente interessante.

Sembrano abbastanza agevoli invece i sorteggi per il Manchester City che dovrà vedersela all’andata in Germania col Lipsia ma anche per il Benfica che giocherà la prima in Belgio contro il Club Brugge-

Questi gli accoppiamenti completi della Champions:

Lipsia-Manchester City

Club Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham

Eintracht Frankfurt-Napoli

Borussia Dortmund-Chelsea

Inter-Porto

Psg-Bayern Monaco

Invece in Europa League, definita quest’anno come una Champions b per la caratura di alcune formazioni blasonate che ne fanno parte, invece la gara più interessante vedrà di fronte Barcellona contro Manchester United, quindi Lewandovski contro Cristiano Ronaldo e che rappresenta una partita ricca di fascino e di storia calcistica.

Le italiane Juventus e Roma invece dovranno vedersela rispettivamente col Nantes (Francia) e col Salisburgo che è stato recentemente strapazzato 4-0 dal Milan in Champions.

Anche Bayer Leverkusen-Monaco e Siviglia-Psv Eindhoven sono sfide tra avversari di ottima caratura, in particolare il Siviglia è una squadra particolarmente avvezza a partecipare evincere la seconda competizione europea.

Questo il quadro completo del tabellone dei sedicesimi di Europa League

Barcellona-Manchester United

Juventus-Nantes

Sporting-Midtjylland

Shakhtar-Rennes

Ajax-Union Berlino

Bayer Leverkusen-Monaco

Salisburgo-Roma

Siviglia-Psv Eindhoven

In Conference League invece sono stati sorteggiati gli avversari di Fiorentina e Lazio. Anche per loro la Dea bendata ha fatto un bel sorriso. Ai toscani sono capitati i portoghesi del SC Braga mentre la Lazio dovrà vedersela con i romeni del CFR Cluji. Tra le due è forse la LAzio ad aver avuo più fortuna perchè comunque le squadre portoghesi non sono mai state semplici da affrontare ma la Fiorentina parte comunque favorita.

Questo il quadro completo del tabellone di Conference League

Qarabag-Gent

Trabzonspor-Basilea

Lazio-CFR Cluj

Bodo Glimt-Lech Poznan

SC Braga-Fiorentina

AEK Larnaka-Dnipro

Sheriff Tiraspol-Partizan

Ludogoretz-Anderlecht

Quindi, riepilogando, possiamo dire che questa volta i sorteggi sorridono alle italiane in Europa anche se forse, fra tutte, la meno agevole sembra essere la gara tra Inter e Porto che da qualche anno rappresenta la bestia nera delle squadre italiane.

