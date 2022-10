I risultati della quinta giornata di Serie A Femminile TIM

La quinta giornata della Serie A Femminile Tim si è appena conclusa: tra conferme e sorprese, ecco tutti i risultati:

COMO- INTER 1-3

L’Inter soffre ma conquista tre punti sull’ostico campo del Como: le nerazzurre passano in vantaggio con Polli al dodicesimo, per poi raddoppiare con un rigore di Bonetti e calare il tris, sempre con Polli, sul finire del primo tempo. Il Como, che colpirà anche due pali e una traversa, accorcia le distanze col rigore trasformato dal capitano Rizzon.

FIORENTINA – SASSUOLO 2-0

La Fiorentina travolge un Sassuolo mai veramente in gara e continua a scalare la classifica: un gol di Parisi, ex della partita, e un rigore di Sabatino fanno volare le ragazze gigliate, mentre le neroverdi, al fondo della classifica con un solo punto raccolto, continuano il loro momento di crisi.

MILAN – SAMPDORIA 2-1

Il Milan vince in rimonta in casa contro la Sampdoria grazie a una doppietta di Asllani, che rimonta il gol della blucerchiata Sara Baldi maturato dopo tre minuti di gioco. In questa partita il capitano rossonero Valentina Bergamaschi raggiunge le 100 presenze con la maglia del Diavolo.

JUVENTUS – POMIGLIANO 3-0

La Juventus trionfa in casa contro un Pomigliano in partita fino all’espulsione di Di Giammarino per doppia ammonizione. Le pantere, la cui guida tecnica è stata presa provvisoriamente dall’allenatore in seconda, causa esonero del tecnico Romaniello, subiscono le zampate decisive di Cantore, Caruso e Zamanian, restando inchiodate al fondo della classifica insieme a Como e Sassuolo.

ROMA – PARMA 5-0

La Roma travolge in casa il Parma in una partita a senso unico per le giallorosse: una doppietta di Haavi, una di Haug e un pallonetto di Giacinti, certificano la vittoria della squadra di Spugna, che continua il suo momento positivo

