I Ricchi e Poveri, Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono stati insieme: perché è finita la storia d’amore della coppia musicale

La musica italiana ha visto nascere e tramontare storie d’amore che hanno segnato non solo le vite dei diretti interessati ma anche la cultura popolare del nostro Paese. Tra queste, una delle più affascinanti riguarda Angela Brambati e Angelo Sotgiu, componenti del celebre gruppo I Ricchi e Poveri. La loro relazione, iniziata agli albori della carriera musicale, si è conclusa lasciando dietro di sé un mix di sentimenti contrastanti che hanno influenzato non solo le loro vite personali ma anche la traiettoria artistica della band.

Angela Brambati e Angelo Sotgiu si conobbero quando erano ancora molto giovani: lui aveva 18 anni, lei uno meno. La loro storia d’amore prese il via in un contesto di grande fermento artistico per il nascente gruppo musicale. Tuttavia, come spesso accade nelle relazioni tra giovani innamorati immersi in un ambiente ricco di stimoli ed emozioni forti come quello dello show business, la loro storia ebbe una durata relativamente breve.

Un legame fraterno

In un’intervista rilasciata a VanityFair nel 2016, Angela Brambati ha svelato alcuni dettagli su ciò che portò alla fine della loro relazione amorosa. “Prima del primo Sanremo”, racconta Angela, “lui aveva un codazzo di donne; si era fatto le sue storie”. Nonostante questo comportamento avesse inizialmente ferito i sentimenti di Angela, fu l’affetto profondo a prevalere sulla gelosia e sul dolore: “All’inizio ci avevo un po’ sofferto”, ammette lei stessa prima di concludere che “la verità è che eravamo troppo giovani”. Questa maturità emotiva li ha portati a trasformare il loro rapporto da una relazione amorosa a un legame fraterno.

Dopo la fine della sua storia con Angelo Sotgiu, Angela Brambati trovò l’amore accanto a Marcello Brocherel. Tuttavia anche questa relazione fu destinata a terminare bruscamente quando Marcello tradì Angela con Marina Occhiena, ex componente dei Ricchi e Poveri. Questo episodio doloroso segnò profondamente Angela ma non compromise l’unità professionale rimasta tra i membri del gruppo.

Dal canto suo Angelo Sotgiu intraprese una vita familiare stabile sposando Nadia Cocconcelli nel 1982 da cui ebbe due figli: Elena e Daniele. La sua vita privata sembra essere stata meno turbolenta rispetto alle vicissitudini sentimentali vissute da Angela Brambati.

Nonostante gli altibassi personali vissuti dai due artisti nei primordiali anni della loro carriera musicale insieme ai Ricchi e Poveri – dal fulmineo amore giovanile alla dolorosa separazione – sia Angela Brambati sia Angelo Sotgiu hanno dimostrato una notevole capacità di mantenere solide le fondamenta professionali del gruppo. Oggi continuano ad esibirsi insieme come duo ed sono tra i Big annunciati per il Festival di Sanremo 2024.