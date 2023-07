I PORTALETTERE DI SABAUDIA E TERRACINA CONSEGNANO PACCHI ANCHE … TRA GLI OMBRELLONI

Anche quest’anno le spiagge di Sabaudia e Terracina sono risultate al top tra le spiagge più frequentate d’Italia, non solo per i livelli di qualità delle strutture e per il bellissimo contesto paesaggistico in cui sono inserite ma anche per l’eccellenza delle acque di balneazione che continuano a rispettare rigorosi parametri di sostenibilità ambientale e sociale.

Queste splendide spiagge sono “frequentate” anche dai portalettere di Poste Italiane, i quali non di rado sono chiamati a effettuare il servizio di recapito presso gli stabilimenti balneari, non solo ai proprietari degli stessi, ma anche a tutti i clienti che per diverse ragioni hanno comunicato al mittente un indirizzo “inconsueto” rispetto al tradizionale. Naturalmente, quest’ultima eventualità riguarda soprattutto chi attende la consegna di pacchi ordinati on line ed è conseguenza delle opportunità che il mondo dell’e-commerce offre all’acquirente.

Per sottolineare sia le bellezze dei litorali sia questa particolarità del lavoro di recapito, Poste Italiane ha iniziato a pubblicare sul proprio canale Instagram una serie di foto che ritraggono i portalettere sullo sfondo delle più belle spiagge italiane e mandare in onda alcuni servizi all’interno del TG Poste.

Nei giorni scorsi sono stati scelti i due comuni della provincia di Latina e sono state pubblicate le immagini di Alessandro Rossetti e Alessandro Agresti, fotografati durante il loro giro di consegna rispettivamente sui territori di Terracina e Sabaudia.