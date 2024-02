I nuovi Galaxy Book4 di Samsung arrivano in Italia

(Adnkronos) – Samsung Electronics ha recentemente annunciato l'imminente disponibilità dei suoi nuovi notebook, i Galaxy Book4, in una manciata di paesi a partire dal 26 febbraio. Questa nuova serie, che include i modelli Galaxy Book4 Ultra, Galaxy Book4 Pro, Galaxy Book4 Pro 360 e Galaxy Book4 360, promette di offrire "esperienze intelligenti e potenti" grazie a prestazioni elevate, schermi touchscreen vividi e connettività avanzata. Dopo un debutto in Corea il 2 gennaio, che ha visto vendite superiori del 50% rispetto alla serie precedente, Galaxy Book3, le aspettative commerciali per questi dispositivi sembrano essere elevate. TM Roh, a capo del Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, ha espresso ottimismo riguardo le capacità di "intelligenza, connettività e produttività" della serie Galaxy Book4, sottolineando come questi notebook rappresentino un passo avanti per la loro linea premium. La serie Galaxy Book4 si caratterizza per l'integrazione tra hardware avanzato e funzionalità pensate per una produttività "intelligente". Il modello di punta, Galaxy Book4 Ultra, è dotato dell'ultimo processore Intel Core Ultra 9/7, che promette di migliorare le prestazioni grazie all'unione di CPU, GPU e una nuova NPU, e include un incremento della sicurezza tramite il chip Samsung Knox. I dispositivi Galaxy Book4 Pro e Galaxy Book4 Ultra si distinguono anche per il loro display Dynamic AMOLED 2X, che promette colori vividi e contrasti netti, una visione ottimale anche in condizioni di forte luminosità grazie alla tecnologia Vision Booster e agli schermi antiriflesso. La "Galaxy Connected Experience" è un'altra caratteristica sottolineata da Samsung, pensata per mantenere l'utente connesso con l'ecosistema di dispositivi Galaxy attraverso funzionalità come il Secondo Schermo e il Controllo Multiplo, che facilitano la condivisione di file e l'estensione dello schermo del notebook. La serie Galaxy Book4 sarà disponibile in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)