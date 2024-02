I MASCHI ITALIANI PREDILIGONO LE DONNE SPOSATE MA ANCHE ALLE DONNE PIACE L’UOMO IMPEGNATO

L’87% degli uomini si dichiara maggiormente attratto dalle donne sposate ed anche il 75% delle donne preferisce gli uomini impegnati: è quanto rilevato da un sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, su un campione di mille uomini e mille donne iscritti al portale, intervistati dall’1 al 3 febbraio 2024.

«È la fantasia di trovare una persona con la quale vivere un‘avventura senza compromessi, un “sogno” che sul nostro portale diventa facilmente realtà» puntualizza Alex Fantini, fondatore del sito.

Insomma sia gli uomini che le donne sono attratti da chi non è fedele al partner e —spesso delusi dalle app generaliste— si iscrivono su Incontri-ExtraConiugali.com per cercare una relazione senza troppe implicazioni.

Più in particolare questo mese —tra il Mistress Day, San Valentino e San Faustino— le occasioni per concretizzare questo desiderio non mancano, ma paradossalmente una relazione extraconiugale può riuscire a rendere più solido e più stabile il matrimonio. «Dopo anni di convivenza, la routine e la noia prendono il sopravvento ed in questi casi un tradimento —in totale discrezione ed anonimato— è l’ideale per dare una scossa alla propria vita ed alla propria relazione» spiega Alex Fantini.

Il sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com ha rilevato la propensione al tradimento per la Festa degli Innamorati, per la Festa dei Single e per il Mistress Day, le tre date clou di questo mese.

«Le coppie spesso scoppiano nei momenti più simbolici: così San Valentino (il 14 febbraio) —che peraltro molti neanche festeggiano più e che ha perso molto del suo significato— diventa il momento ideale per organizzare una scappatella» sottolinea Alex Fantini.

Nel sondaggio risponde di voler tradire il partner proprio in occasione della Festa degli Innamorati il 13% del campione, con percentuali maggiori negli uomini (17%) che sono quasi il doppio rispetto alle donne (9%).

La tendenza verso l’amore extraconiugale è invece più elevata (sale al 24%) in occasione di San Faustino (il 15 febbraio), Festa dei Single che si celebra il giorno dopo la Festa degli Innamorati, quando a voler tradire il partner è il 25% degli uomini ed il 23% delle donne, anche perché sempre più single si iscrivono al portale Incontri-ExtraConiugali.com e convincono la controparte sposata o in coppia ad organizzare un incontro clandestino proprio il giorno dopo San Valentino.

Ma ancora più elevata è la tendenza a tradire il giorno che precede la Festa degli Innamorati, in occasione quindi del Mistress Day (il 13 febbraio) che —importato dagli Usa— sta avendo sempre più successo in Italia: a tradire sarà il 31%, con percentuali simili per gli uomini (33%) e per le donne (29%).

In questi tre giorni, ogni 100 tradimenti 46 si concretizzeranno in occasione del Mistress Day, 35 a San Faustino e 19 a San Valentino, con percentuali leggermente variabili tra il campione maschile e quello femminile.

«Ogni 100 tradimenti, nel campione maschile 44 si concretizzeranno in occasione del Mistress Day, 33 a San Faustino e 23 a San Valentino mentre in quello femminile 47 nel Mistress Day, 38 a San Faustino e 15 a San Valentino» conclude il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.