Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

I coniugi cinesi Wang e Xu oro negli Aerials e poi bronzo insieme

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Febbraio 2026
Meno di un minuto

LIVIGNO (ITALPRESS) – L’Olimpiade invernale di Milano-Cortina è diventata quasi una seconda luna di miele per i coniugi cinesi Wang Xindi e Xu Mengtao. I due specialisti degli aerials nei giorni scorsi avevano festeggiato l’oro nelle rispettive gare individuali: Xu aveva bissato il titolo olimpico di quattro anni fa mercoledì scorso, due giorni dopo a festeggiare era stato il marito, alla sua prima medaglia a cinque cerchi. Insieme nella vita, insieme in gara: Wang e Xu si sono ritrovati fianco a fianco nella mixed team, con Li Tianma – già bronzo nella prova vinta dal connazionale – a completare il terzetto. E per la squadra cinese è arrivata un’altra medaglia, un bronzo, alle spalle di Usa e Svizzera.
– foto Xinhua –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Febbraio 2026
Meno di un minuto
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Centri migranti in Albania, Piantedosi “Ue conferma valore progetto”

16 Ottobre 2024

Martin primo nella Practice al Gp di Gran Bretagna

2 Agosto 2024

Incidente autostrada A1 oggi, 3 feriti nello scontro

1 Marzo 2024

Morto Pino D’Angiò, il cantante di “Ma quale idea”, aveva 71 anni

6 Luglio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno