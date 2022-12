I BIANCONERI AI MONDIALI, LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA JUVE IN QATAR 2022

SZCZESNY N.G. Appuntamento il 4 gennaio

DANILO 6,5 E’ il meglio juventino in Qatar (insieme a Rabiot…), poco da fare. Pulito, preciso negli interventi, sempre cercato dai compagni, presente con personalità discreta ma costante. Va anche al tiro durante l’apnea da supplementari, ma senza fortuna. I rigori lo condannano a tornare a Torino, per lo meno integro.

BREMER N.G. Dovrebbe chiedere a Tite (dimissionario) perché prima lo elogia e poi lo lascia a languire in panchina. Con lui in campo Petkovic avrebbe segnato? La risposta soffia nel vento.

ALEX SANDRO S.V. Va in campo per bere l’amaro calice , ma senza colpe.

McKENNE N.G. Have a good Holiday, guy.

PAREDES 4 Il solito “ pizzardone” sulla predella al centro dell’incrocio, Tango lento e noioso. Da un suo fallo demenziale scaturisce la punizione del 2 a 2. Partecipa attivamente alle risse che si formano per i nervi tesi di tutti i contendenti. Trasforma da manuale il secondo rigore della lotteria finale e si macchia indelebilmente dell’atteggiamento da presa per i fondelli all’ultimo penalty. Voto conseguente e richiesta nemmeno tanto velata di disfarsene, in chiave bianconera. Certi siparietti squallidi non fanno parte della nostra storia.

RABIOT 7 Grande 1° tempo, da migliore dei suoi. Contrasta, riparte, va al tiro. Tuttofare, centrocampista di dominio della terra di mezzo. Poi l’Inghilterra pareggia e il suo ruolo si ammanta di sacrificio, lavoro “sporco”, insomma. Eppure nel paio di azioni consecutive che portano al definitivo vantaggio, la stazza di Adrien si fa sentire. Mamàn Veronique valuta i termini dell’aumento…

KOSTIC N.G. E chi se ricorda più…

DI MARIA 6 Gioca uno scampolo di minuti e trova la maniera di sfiorare la rete direttamente da corner: quando si dice la “classe”. Nella vergogna gaucha a centrocampo, dà un’occhiata strafottente agli orange, ma si trattiene. Appena in tempo per non perdere del tutto la mia disistima.

MILIK N.G. Sano relax

VLAHOVIC N.G. Tornerà motivato o avvitato attorno alla pubalgia?

