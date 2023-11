Hyundai Ioniq 5 N: massime prestazioni in full electric

(Adnkronos) –

Hyundai Ioniq 5 N è il primo modello 100% elettrico ad altissime prestazioni. Nasce sulla piattaforma E-GMP la stessa base utilizzata per la Ioniq 6, la nuova Hyundai Ioniq 5 N è la prima vettura del Marchio a essere equipaggiata con la batteria Hyundai di quarta generazione da 84 kWh che fornisce una maggiore potenza grazie a un inverter a due stadi con una maggiore efficienza energetica, facendo girare i motori elettrici fino a 21.000 giri al minuto erogando una potenza massima di 478 kW (650 cavalli) con N Grin Boost attivato. La piattaforma E-GMP offre un baricentro basso e una distribuzione uniforme del peso per ottimizzare la maneggevolezza, nuovi i rinforzi del telaio che garantiscono una dinamica di guida eccezionale. La compatta coreana è dotata del Rack-Mounted Motor Driver Power Steering messo a punto specificamente per esaltare le prestazioni, l’N Pedal è stato sviluppato in funzione delle maggiori prestazioni, offrendo una maggiore sensibilità dell’acceleratore per un’esperienza di guida più intensa. Il sistema di frenata rigenerativa Ni-pedal, favorisce le curve veloci ed esaltanti, con l’N Drift Optimizer aiuta a mantenere l’angolo di deriva, facilitando il controllo del veicolo, con il Toque Nick Drift consente al conducente di simulare l’azione del comando della frizione dei veicoli ICE a trazione posteriore. L’N Torque Distribution offre una distribuzione della coppia anteriore e posteriore completamente variabile, regolabile su 11 livelli. L’e-LSD ottimizza le prestazioni sull’asse posteriore e il controllo in curva. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

