Humane AI Pin: la fine degli smartphone è vicina?

(Adnkronos) – La compagnia AI Humane, fondata dagli ex ingegneri Apple Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, ha lanciato il suo primo dispositivo hardware: Humane AI Pin. Questo dispositivo è piccolo, a forma quadrata e si attacca ai vestiti dell'utente. All'interno, troviamo l'intelligenza artificiale di OpenAI GPT-4 e i modelli AI di Microsoft che alimentano l'assistente digitale del pin. Il costo di Humane AI Pin è di $699, con un dispositivo quadrato e un pacchetto batteria attaccabile magneticamente ai vestiti o altre superfici. Oltre al costo del dispositivo, vi è un abbonamento mensile di $24 per un servizio Humane che include un numero di telefono e copertura dati tramite la rete T-Mobile. Secondo Wired, la spedizione del dispositivo inizierà nei primi mesi del 2024, con i preordini aperti dal 16 novembre. L'AI Pin consiste in due parti: un piccolo quadrato e un pacchetto batteria, entrambi attaccabili magneticamente. Invece di uno schermo, dispone di un proiettore capace di visualizzare icone laser e testo sul palmo dell'utente. Chaudhri riferisce che il dispositivo non richiede alcuna parola di attivazione e non registra continuamente. Rimane inattivo fino a quando non viene ingaggiato tramite voce, tocco, gesto o il display a inchiostro laser. Si può attivare manualmente toccando e trascinando sul touchpad. La "Trust Light" lampeggia per segnalare la raccolta dei dati. Alimentato da OpenAI e Microsoft, e operante sul sistema operativo Cosmos, l'AI Pin si pone l'obiettivo di fornire all'utente una serie di strumenti AI, eliminando la necessità di cercare e scaricare app manualmente. Durante un TED Talk ad aprile, Chaudhri ha mostrato alcune funzionalità utili, come proiettare un ID chiamante per le chiamate in arrivo, riassumere le email giornaliere e identificare cibi e valori nutrizionali. Il dispositivo è dotato di un processore Snapdragon, pesa circa 34 grammi, e il "battery booster" aggiunge altri 20 grammi. La fotocamera scatta foto da 13 megapixel e supporterà presto la registrazione video dopo un aggiornamento software. L'AI Pin contiene anche un "Personic Speaker," che regola il volume per esperienze audio più personali o impostazioni più forti per gruppi, e si può collegare a cuffie Bluetooth. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

