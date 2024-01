HPE annuncia l’acquisizione di Juniper Networks per 14 miliardi di dollari

(Adnkronos) – Hewlett Packard Enterprise (HPE) e Juniper Networks, Inc., leader nei network nativi AI, hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo definitivo secondo cui HPE acquisirà Juniper in una transazione per un valore patrimoniale complessivo di circa 14 miliardi di dollari. L'esplosione di AI e business guidati dal cloud ibrido sta accelerando la domanda per soluzioni tecnologiche unificate e sicure che connettano, proteggano e analizzino i dati delle aziende dall'edge al cloud. Queste tendenze, e l'AI in particolare, rappresenteranno sempre più uno standard per le aziende, e HPE sta allineando il suo portfolio per capitalizzare queste sostanziali tendenze IT, con il networking come componente connessivo critico. Combinando i portfolio complementari di HPE e Juniper, si arricchisce la strategia edge-to-cloud di HPE con la capacità di un ambiente AI-native basato su un'architettura cloud-native. Insieme, HPE e Juniper forniranno ai clienti di tutte le dimensioni un portfolio completo e sicuro che abilita l'architettura di rete necessaria per gestire e semplificare le loro esigenze di connettività in espansione e sempre più complesse. Attraverso la sua suite di soluzioni di networking fornite dal cloud, software e servizi inclusi la piattaforma Mist AI e Cloud, Juniper aiuta le organizzazioni ad accedere in modo sicuro ed efficiente all'infrastruttura cloud mission-critical che serve come fondamento delle strategie digitali e AI.

Al completamento dell'acquisizione, il CEO di Juniper, Rami Rahim, guiderà il business combinato di networking di HPE, riportando al Presidente e CEO di HPE, Antonio Neri. “L'acquisizione di Juniper da parte di HPE rappresenta un punto di svolta importante nell'industria e cambierà la dinamica nel mercato del networking, offrendo ai clienti e partner una nuova alternativa che soddisfa le loro più ardue richieste,

" ha detto Antonio Neri. "Questa transazione rafforzerà la posizione di HPE all'incrocio di tendenze macro-AI in accelerazione, espandendo il nostro mercato indirizzabile totale, e guidando ulteriormente l'innovazione per i clienti mentre aiutiamo a colmare i mondi AI-native e cloud-native, generando anche significativo valore per gli azionisti. Sono entusiasta di dare il benvenuto ai talentuosi dipendenti di Juniper nel nostro team mentre uniamo due aziende con portfolio complementari e tracce comprovate di innovazione all'interno dell'industria.” “La nostra focalizzazione pluriennale su soluzioni AI-native innovative e sicure ha guidato le eccezionali prestazioni di Juniper Networks," ha detto Rami Rahim, CEO di Juniper Networks. "Abbiamo con successo fornito esperienze utente eccezionali e semplificato le operazioni, e unendoci a HPE, credo che possiamo accelerare la prossima fase del nostro viaggio. Inoltre, questa combinazione massimizza il valore per i nostri azionisti attraverso un significativo premio tutto in contanti. Non vediamo l'ora di lavorare con il talentuoso team HPE per guidare l'innovazione per i clienti aziendali, i fornitori di servizi di comunicazione e i clienti cloud in tutti i domini, inclusi campus, filiali, data center e la rete di area estesa.” —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)