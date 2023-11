“Heart Babe” è il nuovo singolo di VikA

Dal 24 novembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “HEART BABE”, il nuovo singolo di VikA distribuito Believe per Joseba Publishing, l’etichetta sempre più ricercata anche tra gli artisti internazionali.

“Heart Babe”, scritto da Giovanni Segreti Bruno e Filippo Pianosi, è un brano dal tipico sound groove funky con una buona dose di rock e di pop che racconta proprio quell’energia, d’amore o di amicizia che ci dà quella “scossa” per sentirci davvero vivi e invita l’ascoltatore a lasciarsi trasportare da essa.

Nonostante la giovane età, Vika riesce con la sua voce a destreggiarsi abilmente nel brano e a creare un’energia distinguibile già dalle prime note per ricreare attraverso diverse sfumature il suo stato d’animo veicolandola attraverso la musica.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Heart Babe descrive il caos di tutti gli adolescenti e del mondo che li circonda. Spero che questa canzone trasmetta energia e dinamismo a tutti coloro che la ascolteranno.”

Il videoclip di “Heart babe” è stato diretto da Marko Carbone che ha voluto far immergere lo spettatore come se stesse vedendo un vero e proprio video americano nelle strade dove le crew si sfidano tra danza ed evoluzioni con gli skate. Il brano ci porta a un mood molto scolastico stile “High School Musical”, per questo la scelta di utilizzare ballerini che insieme all’artista creano una sincro coreografica.

Guarda qui il videoclip su YouTube: https://youtu.be/TQCFLe59fdU

Biografia

Nata nel 2009 in Bulgaria, Victoria Asenova ha iniziato a studiare canto nel 2014 presso la scuola di Svetlana ed Emil Strundzhevi. Le prime esperienze canore sono state come membro del gruppo vocale per bambini Sladki pukanki presso il Palazzo Nazionale dei Bambini a Sofia.

Ampliando velocemente le proprie doti, l’anno successivo Victoria inizia a esibirsi come artista individuale.

Grazie al lavoro con i suoi insegnanti di canto, inizia a vincere premi in concorsi musicali per bambini.

Dal 2017 lavora duramente sotto la guida di Emil Strundzhev con il quale ha partecipato a festival musicali internazionali in Romania, Ucraina, Repubblica Ceca, Germania e Kazakistan, dove ha vinto premi e riconoscimenti e ha stretto nuove amicizie.

Ad oggi, continua a cantare nel gruppo vocale Sladki pukanki, e partecipa a concerti e due dei musical del gruppo. È membro degli Sweet teens e si esibisce anche con il duetto Marmalad insieme a Maxim Yalnazov.

Molte delle sue canzoni originali sono state scritte dal suo insegnante e dal compositore Emil Strundzhev. Tra queste, sono state scelte come singoli ‘Nov den’ e ‘Koteshka istoria’ per le quali sono stati girati anche i rispettivi videoclip.

Nel 2018, 2019 e 2020 è stata membro del talentuoso club per bambini della Fondazione Dimitar Berbatov.

È coinvolta nella danza sportiva come membro della formazione Los Pambos Diamonds.

Nel 2023, dopo essere stata scoperta dalla Joseba Academy, percorso di alto perfezionamento musicale con la direzione artistica del Maestro Enzo Campagnoli e la direzione esecutiva di Gianni Testa, pubblica il singolo ‘Heart Babe’ come ‘VikA’, distribuito da Believe per la Joseba Publishing, e sarà disponibile in rotazione radiofonica dal 24 novembre 2024.

