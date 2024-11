Fiori d’arancio a Uomini e Donne: ansia alle stelle per Claudia Dionigi, cosa sta accadendo prima del matrimonio con Lorenzo Riccardi – Video

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono pronti a diventare marito e moglie: l’ansia dell’ex Uomini e Donne prima del fatidico sì.

Tutto pronto per il fatidico sì di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi che, a pochi giorni dal matrimonio, sono in preda agli ultimi preparativi per la gioia dei fan che non vedono l’ora di vederli convolare a nozze dopo aver seguito tutta la loro storia dai tempi di Uomini e Donne. Galeotta, infatti, per la nascita dell’amore tra Claudia e Lorenzo è stata la trasmissione di Maria De Filippi. Dopo aver corteggiato, senza successo, Ludovica Valli e Sara Affi Fella nel 2017. In seguito a quest’ultima esperienza, Lorenzo Riccardi sale sul trono concludendo l’avventura con la scelta di Claudia Dionigi.

E’ l’inizio di un bellissimo percorso di vita insieme per Lorenzo e Claudia che, per amore, lascia Latina e si trasferisce a Milano con il fidanzato. Il legame tra i due diventa sempre più forte e profondo fino alla scelta di formare una famiglia insieme. Nel 2022, infatti, sono diventati genitori della piccola Maria Vittoria.

Matrimonio Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: cosa sta accadendo a poche ore dal sì

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sposano sabato 30 novembre a Nola, in provincia di Napoli. alle nozze parteciperanno circa 150 invitati e la figlia Maria Vittoria sarà la damigella della sposa. “Ci sposiamo in autunno perché in estate fa troppo caldo per i matrimoni. Lorenzo ama il Natale infatti sarà un matrimonio un po’ natalizio“, aveva spiegato Claudia Dionigi a Verissimo. Lorenzo, invece, sui social ha spiegato di aver evitato di sposarsi in prossimità del periodo natalizio per non creare disagi agli invitati.

A pochi giorni dal sì, dunque, è tutto pronto per il grande giorno di Claudia e Lorenzo. Sui social, tuttavia, la sposa non nasconde di essere in ansia. “Sto preparando un po’ di valigie perché, ovviamente, noi scenderemo qualche giorno prima anche perché dobbiamo andare in chiesa a fare la simulazione perché, insomma, devo sapere quello che devo dire. Non posso andare senza sapere niente” – dice Claudia.

“L’ansia sale, l’ansia cresce e credo che sarà così fino a sabato finché non entrerò in chiese. Dopo, spero, di ammorbidirmi un pochino“, conclude Claudia che spera di potervi vivere serenamente una giornata che sarà indimenticabile.