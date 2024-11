Carmen Di Pietro: età, studi, ex marito, figli, pensione, dove vive

Curiosità sulla vita privata e la carriera della showgirl Carmen Di Pietro: cosa sapere sull’ospite di Belve di stasera.

Carmen Di Pietro, nota al grande pubblico per il suo carattere irriverente e la sua schiettezza, è una figura che non passa inosservata nel panorama dello spettacolo italiano.

Nata a Potenza il 24 maggio 1965, sotto il segno del Toro, Carmen ha saputo conquistare l’attenzione dei media non solo come opinionista televisiva ma anche mostrando le sue doti canore. La sua presenza costante sul piccolo schermo testimonia una carriera variegata e ricca di soddisfazioni.

Carmen Di Pietro, vita privata e carriera

La vita sentimentale di Carmen Di Pietro ha sempre suscitato curiosità. Dopo la fine della relazione con il padre dei suoi due figli, si è legata sentimentalmente ad Antonio Rivano, un uomo undici anni più giovane di lei. Tuttavia, attualmente non ci sono conferme riguardo al suo stato sentimentale attuale. Il matrimonio con Sandro Paternostro nel 1998 fece molto parlare per la notevole differenza d’età tra i due: lui aveva infatti 76 anni mentre lei soltanto 33. Nonostante le difficoltà iniziali e l’opposizione dei figli di Paternostro, la coppia rimase unita fino alla morte di lui nel 2000.

Dalla relazione successiva con Giuseppe Iannoni sono nati Alessandro (2001) e Carmelina (2008), arricchendo ulteriormente la vita familiare della showgirl. La carriera artistica di Carmen Di Pietro prende avvio nei teatri romani dove debutta come soubrette nello spettacolo Italian Beauty. Il cinema diventa presto uno degli ambiti in cui esprime il suo talento: partecipa a diversi film del filone erotico negli anni ’80 e ’90 distinguendosi per versatilità ed espressività. Parallelamente alla recitazione, Carmen si dedica anche alla musica partecipando a programmi televisivi spagnoli grazie ai singoli scritti da Cristiano Malgioglio.

Nel corso degli anni abbiamo visto Carmen Di Pietro calcare i palcoscenici televisivi più disparati: dal cabaret teatrale alle trasmissioni Rai fino ai reality show. La sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2004 segna l’inizio di una serie di apparizioni che consolidano la sua popolarità presso il pubblico italiano. Negli ultimi anni ha continuato a essere un volto noto della televisione italiana partecipando a programmi come Avanti un altro e ritornando all’Isola dei Famosi insieme al figlio Alessandro Iannoni.

Nonostante le difficoltà economiche affrontate dopo la morte del marito Sandro Paternostro, da cui riceve una pensione mensile di reversibilità pari a tremila euro oltre ad alcuni immobili ereditati come legittima moglie, Carmen ha saputo reinventarsi professionalmente intensificando le sue apparizioni televisive tra reality show e programmi vari. La determinazione e l’impegno mostrati nella gestione della propria carriera fanno oggi di Carmen Di Pietro un esempio emblematico della capacità di rinnovarsi continuamente pur mantenendo intatta l’autenticità che da sempre contraddistingue la sua personalità pubblica.