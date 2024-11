Marco Tamberi cosa fa oggi, curiosità: chi è il papà di Gianmarco citato a Belve

Chi è e cosa fa nella vita oggi Marco Tamberi, papà del campione di salto in alto, Gianmarco: tutto quello che c’è da sapere.

Il campione olimpionico di salto in alto, Gianmarco Tamberi, ha vissuto un rapporto complesso e turbolento con suo padre, Marco Tamberi. Oltre a essere legati dal vincolo familiare, i due hanno condiviso anche un passato sportivo insieme.

Marco, infatti, non solo ha avuto una carriera da atleta nel salto in alto, diventando due volte primatista nazionale indoor e raggiungendo il 15esimo posto alle Olimpiadi di Mosca 1980, ma è stato anche l’allenatore di Gianmarco. Questa doppia relazione si è interrotta più di due anni fa a causa di divergenze professionali e personali.

Marco Tamberi, chi è il papà di Gianmarco

Marco Tamberi è nato ad Ancora il 30 luglio del 1958. La sua promettente carriera da atleta si è bruscamente conclusa nel 1984 a causa di un grave incidente stradale che gli ha tranciato il tendine d’Achille. Oggi Marco si dedica alla professione di editore, distante dai riflettori dello sport ma sempre vicino al mondo dell’editoria.

Il litigio tra Gianmarco e suo padre Marco ha raggiunto il punto di rottura quando quest’ultimo ha pubblicato su Facebook un post molto duro nei confronti del figlio. Nel post, poi rimosso, Marco esprimeva tutto il suo disappunto per come era stato trattato dal figlio dopo aver dedicato la sua vita al suo successo sportivo. Queste parole hanno evidenziato le profonde fratture nella loro relazione sia personale che professionale.

Oltre ai problemi con il figlio Gianmarco, Marco Tamberi ha dovuto affrontare diverse sfide personali negli ultimi anni. Tra queste vi sono stati seri problemi di salute come un intervento al cuore e la paura di avere un tumore alla tiroide – fortunatamente rivelatosisi infondato – oltre alle difficoltà economiche legate alla gestione della sua azienda editoriale.

Attualmente non c’è comunicazione tra Gianmarco Tamberi e suo padre Marco. Il loro rapporto rimane teso a causa delle divergenze passate sia sul piano personale che professionale. Nonostante ciò, resta la speranza che possano trovare una via per riconciliarsi in futuro.