Harry, lanciato il guanto di sfida a William: l’ultimo gesto che cambia tutto

Harry ha lanciato un vero e proprio guanto di sfida al fratello William. Stavolta la situazione è più spinosa che mai.

Un tempo erano inseparabili, l’uno il braccio destro dell’altro. Ora non si rivolgono nemmeno la parola. Tra i due figli di Re Carlo e Diana, Harry e William, c’è ora un gelo totale, ogni rapporto tra loro è stato tranciato. Alla base della rottura una serie di avvenimenti di diversa natura. Dall’iniziale (presunta) freddezza con cui i Principi del Galles hanno accolto Meghan come compagna di Harry, fino alle rivelazioni intime fatte da Harry sulla sua famiglia nel libro Spare.

Di frecciate, insomma, ne sono arrivate da entrambe le parti, ma forse è proprio Harry quello che ha dato il “colpo di grazia”: E ora, forse, è troppo tardi per fare ammenda, ammettere gli errori, riportare tutto com’era prima. E l’ultimo gesto compiuto dal Duca di Sussex non fa che confermare quanto, ormai, lui e William siano lontani anni luce l’uno dall’altro.

Harry e l’ultimo ‘attacco’ a William: la rottura è davvero insanabile?

Di recente è stato nominato come una delle voci più influenti nella lotta al cambiamento climatico con la sua associazione no-profit Travalyst. Un tema che da sempre sta a cuore al secondo figlio di Carlo; e anche quest’ultimo d’altronde è da sempre vicino alle tematiche ambientaliste, così come William.

Eppure, nonostante l’importanza del momento, durante il suo discorso di ringraziamento Harry non ha fatto accenno in alcun modo né al padre né al fratello. Né tantomeno agli impegni che i due reali hanno profuso nel settore.

Per molti si è trattato di un vero affronto gratuito a Carlo e William, l’ennesima batosta che sancisce la fine di ogni rapporto tra loro. Un vero peccato dato che solo pochi giorni fa William aveva invece ricordato con affetto, durante un discorso pubblico sui senzatetto (altro tema che gli sta molto a cuore) il tempo passato nelle associazioni di beneficienza con la madre e Harry.

Alcuni avevano pensato che si fosse trattato di un piccolo tentativo di abbassare l’ascia di guerra contro il fratello, riportando alla mente i momenti spensierati che hanno vissuto insieme alla loro amata madre. E invece ogni speranza si è poi infranta dopo il gesto pubblico di Harry. Sembra inoltre che i Sussex non siano stati invitati per Natale a Sandringham, e anche quest’anno quindi le due famiglie passeranno le festività ognuno per conto proprio. Ci sarà mai la pace? Per ora le possibilità di un riavvicinamento appaiono davvero basse…