Harry e Meghan ritornano nella Famiglia Reale con “un lavoro part-time”: l’indiscrezione bomba

Harry e Meghan sarebbero pronti a fare ritorno nella Royal Family con un ruolo ben preciso, dicono gli esperti. Ecco quale.

Un ritorno insperato quanto sorprendente quello di cui si sta discutendo in queste ore in UK. Secondo alcuni rumors, infatti, Harry e Meghan starebbero pensando di tornare nel Regno Unito, lavorando di nuovo come working royal. E alla base di questo improvviso cambio di rotta ci sarebbero diversi motivi.

Uno su tutti, lo scarso successo che i Sussex hanno ottenuto con i loro progetti da “liberi professionisti”. Harry, infatti, trova difficile farsi strada negli USA, dove è scarsamente apprezzato; e anche sua moglie Meghan non è certo una delle vip americane più amate del Paese. Si dice che stia trovando molto difficile portare avanti il suo progetto imprenditoriale, American Riviera Orchard, che infatti non sta decollando nonostante i primi prodotti della sua linea siano stati ampiamente discussi online (le celebri marmellate).

Ora sembra essere arrivato il momento della verità per i due Duchi. Tornare con la coda tra le gambe pare essere l’unica soluzione possibile secondo molti, per salvare almeno in parte le apparenze di successo. Ma con ruolo potrebbero tornare i Sussex nella Royal Family così a lungo criticata dai due?

Harry e Meghan pronti a lavorare di nuovo per la Famiglia Reale: ecco con quale ruolo

Secondo quanto ipotizzato dai media britannici, Harry e Meghan potrebbero tornare a lavorare nella Royal Family con un piccolo lavoro part-time, ma non si sa esattamente quale. Forse riusciranno, eventualmente, a stappare un piccolo ruolo di rappresentanza.

Insomma, non certo un lavoro di grande rilievo, ma come potrebbe essere altrimenti. I Reali sarebbero già senz’altro magnanimi a perdonare (perlomeno di facciata) i Sussex e riaccoglierli in famiglia. Ma poco importerebbe ai due. L’importante, si legge su GB News, è “salvare la faccia dopo il fallito tentativo di rilanciarsi come coppia potente”.

Chissà, forse Harry potrebbe unirsi al fratello nella lotta contro l’homelessness, oppure portare avanti le battaglie ambientaliste che tanto gli stanno a cuore (come stanno a cuore a William).

Chi può saperlo. Quel che è certo che questa decisione “potrebbe aprire una nuova e più amichevole strada per i negoziati con Harry, per ottenere la protezione di sicurezza che cerca e per riprendere una versione ridotta dei suoi doveri reali”, ha dichiarato l’autrice della Famiglia Reale Tina Brown. Insomma, per ora tutto tace, ma forse le negoziazioni sono già cominciate…