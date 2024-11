Harry e Meghan, dopo le voci di divorzio lui rompe finalmente il silenzio: “Siamo a un bivio”

Diventano sempre più insistenti le voci sul divorzio tra Harry e Meghan. Lui dopo mesi ha rotto il silenzio chiarendo una questione delicata.

Negli ultimi mesi le voci di un divorzio imminente tra Harry e Meghan si sono fatte sempre più insistenti. I Duchi di Sussex hanno dato molto da pensare ai loro fan facendosi vedere sempre meno spesso insieme. Addirittura in più di un’occasione Meghan è stata avvistata senza il suo anello di fidanzamento, dal quale in passato non si separava mai.

Per un breve periodo, poi, le voci sul divorzio si sono placate in seguito alla notizia che i Duchi di Sussex avrebbero acquistato una casa insieme in Portogallo, sul mare. E alcuni avevano pensato che i due stessero per traslocare in pianta stabile nel Paese, dopo le tante critiche ricevute anche negli States. Ma le cosa stanno davvero così? Nelle ultime ore Harry ha rilasciato una dichiarazione molto sentita che spiega e chiarisce molte cose.

Harry e Meghan prossimi al divorzio? La dichiarazione di Harry

A chiarire un po’ di cose sulla questione ci ha penato il Principe Harry, in una recentissima dichiarazione insieme a Meghan. I due hanno fatto la prima apparizione insieme dopo mesi, via video, in occasione della Conferenza ministeriale globale inaugurale sulla violenza contro i bambini in Colombia.

Durante il suo discorso, Harry (che è apparso del tutto sereno al fianco di Meghan), ha detto: “Siamo a un bivio in cui l’urgenza di rivalutare e ridefinire il nostro approccio alla protezione dei bambini è diventata sempre più evidente. Sebbene la necessità sia sempre stata evidente, ora è il momento di tradurre questa consapevolezza in azioni significative”. Parole molto sentite accolte anche con trasporto dalla moglie Meghan, che in più occasioni gli ha lanciato occhiate colme di ammirazione.

Dal loro linguaggio verbale sembravano non esserci tensioni, anzi. I due si sono mostrati come al solito molto affiatati, uniti dai loro interessi comuni in ambito umanitario. Poco dopo di lui, Meghan ha aggiunto: “La realtà odierna è caratterizzata da una maggiore connettività e da una tecnologia avanzata, che ovviamente ha molti aspetti positivi, ma che ci obbliga anche a comprendere meglio come la violenza digitale contro i bambini si manifesta in quest’epoca”.

Insomma, la ex coppia Royal è ancora più unita che mai, anche dal punto di vista degli interessi. Alla faccia di chi li vorrebbe divisi. Rimane un mistero il futuro dei Sussex dopo l’elezione di Trump. Si dice che i due potrebbero decidere di trasferirsi nuovamente per “sfuggire” all’amministrazione repubblicana, di cui pare non condividano gli ideali. Ma per ora, anche da questo punto di vista, non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.