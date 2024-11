Harry e Meghan, arriva la decisione drastica dopo l’elezione di Trump: cambia tutto per loro

Harry e Meghan potrebbero essere vicini a dare una vera svolta alla loro vita dopo l’elezione di Trump lo scorso 5 novembre.

Harry e Meghan pare stiano affrontando uno dei periodo più difficili della loro vita dopo l’addio alla Royal Family e il trasferimento negli Stati Uniti. In questi ultimi mesi si sono rincorse voci sempre più insistenti sul loro presunto divorzio, dovuto a scelte di vita diametralmente opposte. I due si sono fatti vedere molto meno del solito insieme e addirittura Meghan è stat vista più di una volta senza l’anello di fidanzamento al dito. Dal quale prima non si separava mai.

Ora pare che la situazione per loro stia per diventare ancor più complicata. La coppia pare abbia sempre nutrito simpatie per il Partito Democratico americano e ora che Trump è salito al potere per loro le cose potrebbero non mettersi bene. Anche per via di alcune affermazioni fatte in passato. Ma andiamo con ordine.

Harry e Meghan a un passo dal trasferimento? Cosa sta succedendo dopo la vittoria di Trump

Diversi anni fa Meghan avrebbe espresso dure critiche a Donald Trump che avrebbero fatto poco piacere ai repubblicani. Nel 2016, infatti, ancor prima del suo incontro con Harry, Meghan aveva definito “misogino” e “divisivo” il leader repubblicano, scherzando sul fatto che qualora avesse vinto le elezioni di quell’anno sarebbe probabilmente restata a vivere in Canada (suo Paese d’origine).

Per quanto riguarda le elezioni di quest’anno, inoltre, sia lei che Harry sono apparsi in un video in cui esortavano le persone ad andare a votare, presumibilmente per il Partito Democratico. Harry in particolare ha esortato tutti a rifiutare i discorsi di odio e disinformazione.

La vittoria di Trump alle elezioni ora potrebbe davvero cambiare le carte in tavola. Alcuni si dicono certi che i Sussex decideranno di trasferirsi una volta per tutte. Dopotutto, Harry non è mai stato molto ben visto negli USA dopo le sue dichiarazioni riguardanti il consumo di droga. Per alcuni è probabile che i due si trasferiranno stabilmente in Portogallo, dove hanno appena acquistato una casa extra lusso.

Per ora è impossibile dire se le loro intenzioni di trasferimento siano reali, quel che è certo è che pare proprio che l’America stia iniziando a star loro stretta. Persino a Meghan, che sembra non sia particolarmente apprezzata nel Paese. Non resta che restare in attesa e vedere se i due faranno qualche dichiarazione pubblica nelle prossime settimane.