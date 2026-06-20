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Harry e Meghan a luglio in Uk con i figli, offerta residenza reale alla coppia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Giugno 2026
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(Adnkronos) – A Harry e Meghan è stato offerto di soggiornare in una residenza reale quando, a luglio, torneranno nel Regno Unito con i figli Archie, di sette anni, e Lilibet, di cinque, per la prima volta in quattro anni. Lo riporta la Bbc precisando che il Duca e la Duchessa del Sussex non hanno ancora risposto all’invito. In occasione di precedenti visite, il principe Harry aveva rifiutato l’offerta di soggiornare a Buckingham Palace per motivi di sicurezza legati all’utilizzo di un edificio così prestigioso e visibile. Non è chiaro quale residenza reale sia stata messa a disposizione della famiglia questa volta. 

In un’intervista alla Bbc lo scorso anno, il principe Harry aveva parlato del suo desiderio di una “riconciliazione” con la famiglia reale. L’ultima volta che re Carlo ha visto i suoi nipoti Archie e Lilibet di persona è stata durante le celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta nel 2022. 

 

internazionale/royalfamilynews

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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