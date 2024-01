Harley-Davidson ridisegna due delle moto più iconiche della storia

(Adnkronos) –

Harley-Davidson ha presentato oggi quattro nuovi modelli 2024 che inaugurano una nuova era per il turismo. I nuovissimi modelli Street Glide e Road Glide, equipaggiati con il nuovo Milwaukee-Eight 117, sono più potenti, confortevoli, leggeri e sono dotati di tecnologie avanzate, tra cui un nuovo sistema di infotainment. In occasione del 25° anniversario di Custom Vehicle Operations, il nuovo modello CVO Road Glide ST monta le nuove sospensioni e i freni ad alte prestazioni ispirati al mondo delle corse abbinato ad un nuovo potente motore Milwaukee-Eight 121 HO. "Questi nuovi modelli rappresentano una nuova era per Harley-Davidson, esaltando ogni aspetto

delle prestazioni, della tecnologia, del comfort e dello stile", ha dichiarato Jochen Zeitz, Presidente e CEO di Harley-Davidson. "Senza dubbio, queste sono le moto da turismo più affascinanti mai offerte da Harley-Davidson".

I modelli Street Glide e Road Glide 2024 sono ora più potenti, più leggeri, più dinamici e sono caratterizzati da nuovissimi elementi di design che conferiscono un impatto sicuramente più dinamico. Tra le varie caratteristiche evidenziamo: —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

