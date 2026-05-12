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Hantavirus, test negativo per la persone in isolamento in Veneto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “È negativo il test della persona in isolamento” in Veneto dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna olandese morta poi per Hantavirus. Lo ha confermato questa mattina Maria Rosaria Campitello, capo del dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, ospite di Rai Radio 1.  

“Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare perche è asintomatico, ha un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza, però ci lascia buone speranze”, ha aggiunto.  

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