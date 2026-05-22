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Hantavirus su nave crociera, positivo altro membro dell’equipaggio Mv Hondius. Oms: “Siamo a 12 casi e tre morti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Nuovo caso di positività all’Hantavirus per un membro dell’equipaggio Mv Hondius. A darne notizia oggi, venerdì 22 maggio, è il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus su X. “La conferma arriva dall’Olanda e riguarda un membro dell’equipaggio, sbarcato a Tenerife, rimpatriato nei Paesi Bassi e da allora in isolamento. Attualmente si registrano 12 casi e 3 decessi. Non sono stati segnalati decessi dal 2 maggio, data in cui l’epidemia è stata segnalata per la prima volta all’Oms”. “Continuiamo a esortare i Paesi colpiti a monitorare attentamente tutti i passeggeri e l’equipaggio per il resto del periodo di quarantena. Più di 600 contatti continuano a essere monitorati in 30 Paesi e un piccolo numero di contatti ad alto rischio è ancora in fase di individuazione”.  

 

Inizialmente la malattia da hantavirus si manifesta con sintomi riconducibili a una sindrome influenzale o altre patologie febbrili virali. Il periodo di incubazione varia dai 7-9 giorni fino a oltre 6 settimane, “fase in cui il paziente non è contagioso – precisano dalla Società italiana di medicina interna (Simi) -, mentre lo diventa esclusivamente con l’esordio della fase sintomatica”. L’evoluzione clinica è, poi, caratterizzata da un danno endoteliale, quindi a carico delle cellule che rivestono i vasi sanguigni, che può evolvere in una grave sindrome cardiopolmonare. Attualmente non esistono test rapidi per l’identificazione del virus, informa la Simi. Pertanto, “in presenza di un quadro clinico sospetto e di un dato epidemiologico suggestivo, come il rientro da viaggi in nave o aereo, dove si siano verificati contagi accertati, è necessario attivare tempestivamente i protocolli di controllo della diffusione. Il paziente deve essere indirizzato verso un reparto di Malattie infettive idoneo, dotato di capacità di isolamento in camera singola, preferibilmente a pressione negativa”. 

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