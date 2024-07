“Hangover” è il nuovo singolo di Erick Sola

Campanini "Riuso acqua è fonte alternativa in caso di stress idrico" ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo dedicato questo primo numero dell'Osservatorio al tema del riuso della risorsa idrica, ovvero la possibilità di riutilizzare l'acqua depurata in modo opportuno dai depuratori per scopi agricoli, industriali e anche civili: è un tema di grande interesse in una situazione di stress idrico crescente, perché rappresenta una fonte alternativa di approvvigionamento […]

Lagalla "Laurea a Guardì riconoscimento per ruolo pedagogico" PALERMO (ITALPRESS) - La laurea honoris causa in Scienze Pedagogiche a Michele Guardì è “un provvedimento che ritengo significativo, in qualche modo iconico da parte dell’Università di Palermo di fronte al ruolo che Michele Guardì ha rivestito e continua a rivestire nella televisione di Stato". Lo ha detto Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, alla cerimonia […]

Liguria, Conte "Toti non può tenere una regione in scacco" GENOVA (ITALPRESS) - "Non siamo qui per emettere sentenze di condanna, ma è Toti che non deve condannare la comunità ligure, non può tenere in scacco un'intera regione". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, a margine della manifestazione a Genova per chiedere le dimissioni del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. xa8/sat

Università, Midiri "Riconoscimento a Guardì come grande divulgatore" PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo voluto conferire a Michele Guardì questa importante onorificenza perché secondo noi è un grande esponente della pedagogia della comunicazione che in questi anni lo ha reso un grande divulgatore". Lo ha detto Massimo Midiri, rettore dell’Università di Palermo, alla cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in Scienze Pedagogiche al […]