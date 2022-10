MagicLand promette orrore e paura per la festa di Halloween più terrificante mai vissuta.

Quest’anno, per rendere ancora più spaventose le ambientazioni a tema, le scenografie si arricchiscono di effetti speciali inediti, unici in Italia , capaci di trasportare i malcapitati visitatori in un paesaggio davvero… da incubo!

Basterà infatti varcare la soglia di Haunted Hotel e gli sventurati ospiti saranno avvolti da un forte odore, sgradevole e pungente… quello di carne putrefatta! Quale miglior modo per far capire loro che è arrivato il momento di …. SCAPPARE?!!! Ma non sarà così semplice salvarsi: un’orda di zombie affamati è pronta a dare la caccia a tutti gli umani e nascondersi non servirà!

Ma il terrore non ha limiti a MagicLand! Impossibile sfuggire alla maledizione della Mummia, inseguiti dai suoi fedeli, quanto brutali, servitori. È ciò che capita a chi entra in Anubis che, con nuovi e incredibili effetti speciali, è il percorso dell’orrore popolato da corpi e scheletri in decomposizione invasi da vermi vivi!

Fino al 31 ottobre, sono moltissime le attività e gli eventi in programma, in chiave horror, adatti a tutte le età! Scheletri, zombie, streghe, spettacoli a tema, attrazioni da brivido e le immancabili parate invaderanno MagicLand trasformandolo in un mondo spaventosamente mostruoso! Per il programma completo degli eventi e degli spettacoli: https://magicland.it/it

