Guidonia Montecelio sostiene il progetto “Tivoli Capitale della Cultura” per valorizzare gli asset turistico-culturali

Guidonia Montecelio appoggia e sostiene il progetto per la candidatura di Tivoli come “Capitale della Cultura”. Ad annunciarlo, nel corso del convegno “Capitali della cultura e sinergie tra territori”, il sindaco Mauro Lombardo.

“Il progetto, su cui è impegnata da tempo l’associazione “Tivoli Città della Cultura”, potrebbe rappresentare un’importante leva economica per tutto l’hinterland a nord est di Roma – evidenzia il primo cittadino di Guidonia Montecelio -. Lo riteniamo una qualificata opportunità, tanto che abbiamo chiesto di essere inseriti nel progetto che, a questo punto, vedrebbe Tivoli come capofila di un territorio più ampio. Gli investimenti a favore della cultura, come noto, rappresentano un motore per il rilancio, individuale e collettivo, delle nostre comunità e volano di sviluppo economico locale e nazionale. Un asset strategico, quello turistico-culturale, che può e deve essere sostenuto da politiche territoriali all’altezza delle sfide future che ci attendono”.

“Le opportunità che scaturirebbero dal riconoscimento di Tivoli come “Capitale della Cultura”, tanto a livello regionale quanto e soprattutto a livello nazionale – aggiunge l’assessore al Turismo Michela Pauselli – sono tali che ne potrebbe beneficiare tutto questo bacino. Guidonia Montecelio è a disposizione. Siamo pronti a condividere non solo un formale sostegno ma, anche, tutto il nostro patrimonio storico culturale e tradizioni, così da arricchire un’ipotesi progettuale che non si fermi alla sola Tivoli”.

